CNY Fertility chega a Sarasota oferecendo fertilização in vitro acessível; veja entrevista

Sarasota acaba de receber a mais recente filial da renomada clínica CNY Fertility, especializada em fertilização in vitro e conhecida por suas opções acessíveis.

O Dr. Robert Kiltz, médico Diretor da CNY, concedeu uma entrevista exclusiva ao Gazeta News onde compartilha detalhes sobre a inauguração e os princípios que orientam a abordagem única da clínica.

Gazeta: Dr. Kiltz, como foi o início de sua carreira na medicina e o que o motivou a fundar a CNY Fertility, oferecendo programas acessíveis de fertilização in vitro?

Dr. Kiltz: Iniciei minha carreira em 1997, fazendo partos e recebendo $2,000 para acompanhar gestantes durante os nove meses e realizar o parto. Quando comecei a me dedicar à Fertilização In Vitro, percebi que deveria manter a mesma abordagem acessível. Naquela época, a prática de IVF estava em ascensão.

Minha motivação não era financeira, mas sim realizar o sonho das pessoas de se tornarem pais e formarem uma família. Infelizmente, minha irmã faleceu de diabetes com 52 anos, em Los Angeles, o que reforçou a importância de amor acima de tudo. Sinto que Deus me deu a vocação de ajudar as pessoas através da medicina. Ao longo dos anos, os $2,000 iniciais do tratamento aumentaram para $4,000, mas ainda permanecem significativamente abaixo das taxas praticadas por outras clínicas.

Esta filial em Sarasota representa nosso compromisso contínuo em tornar a fertilização in vitro acessível, mantendo o foco na realização dos sonhos das pessoas e na construção de famílias.

Gazeta - Participar do sorteio mensal oferecido para fertilidade é uma oportunidade única. Você poderia descrever os critérios ou qualificações específicas que os indivíduos ou casais precisam atender para se qualificar para esse programa?

Dr. Kiltz - Todos que sofrem de distúrbios de fertilidade podem se inscrever. Todos que se inscreverem podem vencer. Todos são vencedores em potencial, todos os interessados em fertilização in vitro são possíveis vencedores e podem participar.

Gazeta - A dieta B.E.B.B.I.S. é um aspecto interessante de seu programa. Como essa dieta complementa e aprimora a experiência geral de tratamento de fertilidade para os participantes do CNY Fertility?

Dr. Kiltz - A causa da infertilidade não é muito bem compreendida, mas a inflamação é uma causa razoável de infertilidade. A má nutrição pode causar infertilidade. Uma dieta rica em gordura pode evitar a inflamação. A dieta Keto (cetogênica) é rica em gordura e também é carnívora. O jejum também reduz a inflamação. A carne gordurosa é o melhor alimento para se comer. Carboidratos causam inflamação. As frutas e os vegetais se transformam em açúcar em nosso corpo. Para evitar a inflamação, é necessário cortar o açúcar.

Quanto ao colesterol, as pessoas estão dando informações erradas. O colesterol é fundamental para a fertilidade. Seja um líder leonino em sua vida. Leões se alimentam de proteína. Ame e tenha fé todos os dias. Eu acredito em DEUS. Meu melhor amigo morreu aos 52 anos, minha irmã morreu aos 52 anos.

Quero ajudar as pessoas a serem saudáveis e férteis. A dieta rica em proteína e gordura e baixa em carboidratos é a mais adequada. Construir famílias é minha prioridade número um. Conhecimento e fé em DEUS me guiam!

A clínica está localizada na 5922 Cattlemen Ln, Sarasota, FL 34232.

Confira a entrevista completa no gazetanews.com