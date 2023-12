Centro em Miami oferece treinamento gratuito e aulas de tecnologia para idosos

Um novo centro em Miami oferece treinamento e aulas gratuitas em tecnologia para idosos. O objetivo é auxiliar os adultos mais velhos na era digital a lidar com aplicativos e outras ações relacionadas.



A tecnologia pode ser difícil de entender para muitos de nós, mas é especialmente mais difícil para os adultos mais velhos. Quase 70% dos adultos com 50 anos ou mais não acreditam que a tecnologia seja projetada pensando nas pessoas da sua idade, de acordo com uma pesquisa da AARP - American Association of Retired Persons.



Mas agora, o Senior Planet Miami está abrindo as portas para adultos mais velhos na era digital como um novo centro de treinamento e aulas gratuitas em tecnologia para esta comunidade. Desde aprender sobre novos dispositivos até tópicos mais complicados, como saúde e finanças, há algo para todos.



O que antes era uma galeria de arte, agora é um espaço comunitário com convite aberto. O Senior Planet Miami é o primeiro centro comunitário com tema tecnológico da Magic City para idosos, com 50 anos ou mais.



Desde a compreensão do novo aparelho ganhado até lidar com programas mais avançados, como empreendedorismo ou segurança financeira, a ideia é que haja algo para todos.



Apoiado por colaborações regionais e pela AARP, o Senior Planet apresenta salas, equipamentos e espaços privados de última geração - sem mencionar uma área de lounge e um café-bar.



“O Senior Planet é muito mais do que apenas um lugar para tomar um café e olhar um computador. É realmente um lugar para trazer seu objetivo, ideia ou projeto e fazer algo com isso”, disse Tom Kamber, diretor executivo de Serviços de Tecnologia para Adultos Idosos (OATS) da AARP.



O centro inclui uma variedade de programas e aulas de treinamento – presenciais e online – todos oferecidos gratuitamente. Também não há barreira à entrada – qualquer nível de conhecimento tecnológico é bem-vindo.



Há também ênfase no aspecto comunitário – conhecer novas pessoas, fazer amigos e simplesmente sair de casa e ser mais ativo.



“Diga-nos o que quer fazer”, disse Kamber. “Você tem que trazer sua motivação. Mas se você vier aqui com uma ideia ou um sonho, nós o ajudaremos a torná-lo realidade.”

Quando totalmente aberta, o objetivo da organização é ser uma peça central para a educação tecnológica, não apenas em Wynwood, mas em todo o condado de Miami-Dade, defendendo o slogan “Envelhecendo com atitude”.

O horário normal do centro é de segunda a sexta, das 9h às 17h.

As aulas no Senior Planet começam em janeiro e as inscrições já estão abertas.



Fonte: Local 10.