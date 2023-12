Pesquisadores encontram alta taxa de bactérias carnívoras nas águas do golfo da FL

Um novo estudo identificou a costa da Florida ao longo do Golfo do México como um potencial hotspot para bactérias nocivas, especialmente após furacões. A pior delas é a vibrio vulnificus – uma bactéria conhecida popularmente como comedora de carne e que pode ser fatal em alguns casos.



O elevado número de bactérias carnívoras gerou preocupação dos pesquisadores e autoridades de saúde, de acordo com um novo estudo da Universidade da Florida e da Universidade de Maryland.



Em outubro de 2022, depois que o furacão Ian empurrou uma tempestade de 3,6 metros na costa sudoeste da Flórida, os pesquisadores coletaram amostras de água ao redor de Pine Island. Mais de um mês depois de o aumento ter recuado, não esperavam encontrar muitos vestígios remanescentes das bactérias nocivas, disse Antarpreet Jutla, professor de engenharia ambiental da Universidade da Florida e co-autor do estudo.

“Para nossa surpresa, quase todas as amostras foram positivas”, disse Jutla.

Vibrio vulnificus – uma bactéria que ganhou o apelido de comedora de carne devido à sua capacidade de matar tecidos saudáveis ao redor de uma ferida – floresce em águas salobras de enchentes que podem persistir depois que a tempestade de um furacão já passou.







Águas quentes, baixa salinidade e altos níveis de nutrientes colidem à medida que a água doce e a água salgada se misturam durante tempestades intensas, criando um habitat perfeito para a reprodução das bactérias, disse Jutla.

As bactérias pertencentes à família Vibrio podem causar uma infecção chamada “vibriose”, que normalmente entra no corpo quando se consome frutos do mar crus ou mal cozidos ou quando se expõe uma ferida à água do mar.

Mais desta bactéria no golfo significa um risco maior de uma pequena ferida aberta evoluir para uma infecção com risco de vida, disse ele. Significa também que há mais riscos para os fornecedores e consumidores locais de marisco. Depois de Ian, a equipe coletou amostras de água perto de três atacadistas de frutos do mar do sudoeste da Flórida: Cutthroat Clams, Clam Key Seafood e White Booth Seafood. Eles também coletaram cerca de 12 ostras no total, a maioria das quais deu positivo para a bactéria Vibrio, segundo Jutla.

Embora as ostras não tenham sido coletadas diretamente nas fazendas de marisco, elas foram encontradas nas águas próximas do golfo.

“Não sabemos o que vai acontecer nas fazendas de ostras ou de mariscos”, disse Jutla. “Temos uma enorme indústria na Flórida. Cedar Key é um dos maiores centros destes.”

A equipe de pesquisa coletou amostras de água em Cedar Key, Horseshoe Beach e Suwannee nos dias seguintes ao furacão Idalia, uma tempestade de categoria 3 que atingiu a região de Big Bend, na Flórida, no verão passado. Eles ainda estão aguardando a chegada dos resultados e não têm certeza se encontrarão números de Vibrio igualmente alarmantes, como os medidos após Ian.

Jutla disse que a principal razão para a incerteza são as diferenças nas ecologias costeiras das duas regiões – a aquicultura de Cedar Key e os sistemas fluviais próximos diferem muito das costas litorâneas do sudoeste da Flórida.







O Sunshine State lidera o país em casos de vibriose, de acordo com um estudo da Florida Atlantic University. Cerca de 20% deles são originários da região da Indian River Lagoon, um popular local de recreação na costa leste do estado.

Jutla disse que os resultados do seu estudo apontam para a Costa do Golfo da Florida como um hotspot emergente para bactérias perigosas.

No ano passado, ocorreram 74 casos de Vibrio vulnificus e 17 mortes na Flórida. Até o momento neste ano, o estado contabilizou 44 casos e 10 mortes. Quatorze desses casos e seis mortes foram relatados na área de Tampa Bay, de acordo com o Departamento de Saúde da Flórida.

“Precisamos estar cientes de que pode haver uma abundância desses Vibrios nos sistemas de água dentro e ao redor da costa da Flórida”, disse Jutla.

Desde 1992, as infecções causadas pela bactéria aumentaram mais de 500% em toda a Flórida, de acordo com o estudo.

Embora os efeitos das alterações climáticas sobre as bactérias não tenham sido testados no golfo, Jutla disse que um estudo publicado este ano na Scientific Reports mostrou que à medida que a temperatura dos oceanos aumenta, também aumenta o número de infecções por Vibrio vulnificus em toda a América do Norte. O aquecimento das águas e o envelhecimento da população adulta significam que as infecções poderão duplicar até 2060, de acordo com o estudo.



Jutla disse que sua equipe também ficou surpresa ao encontrar resistência natural aos antibióticos nas amostras de Vibrio coletadas, o que poderia tornar a bactéria mais difícil de tratar. Os resíduos de antibióticos encontrados nas águas residuais podem viajar para águas abertas, alterando os ecossistemas costeiros. A equipa suspeita que a presença de antibióticos no ambiente do golfo pode levar os Vibrios a evoluir e a desenvolver mecanismos de sobrevivência para resistência aos antibióticos a um nível normalmente não encontrado na natureza.

“Isso basicamente coloca uma grande parte da população da Flórida em um pequeno risco”, disse Jutla.

No ano passado, cerca de metade dos casos de Vibrio vulnificus no estado foram relatados no sudoeste da Flórida. As autoridades atribuíram esses 38 casos e 11 mortes relacionadas ao Vibrio ao furacão Ian. Beatty disse que muitos dos pacientes sobreviventes tiveram que ser tratados com até três classes de antibióticos antes de se recuperarem totalmente.

Diferentes classes de antibióticos são necessárias porque alguns estudos mostram que, quando tratados com uma única classe, o quadro de alguns pacientes piora e podem até necessitar de cirurgia. A maior preocupação com a resistência aos medicamentos encontrada nestes Vibrios pode explicar por que algumas infecções são tão difíceis de tratar, disse ele.

Alarmados com as suas descobertas, Beatty e Jutla mudaram agora o seu foco para educar o público sobre a prevalência e o perigo das infecções por Vibrio. Pescadores, trabalhadores humanitários e prestadores de serviços médicos de emergência que se encontram frequentemente na água correm maior risco de uma infecção grave, disseram.



A equipe de pesquisa também está trabalhando para desenvolver um sistema de previsão do Vibrio. O algoritmo funcionaria de forma semelhante a uma previsão de furacão, disse Jutla, e sinalizaria linhas costeiras potencialmente perigosas quando as condições estivessem maduras para que a bactéria fosse encontrada em grande número. Embora o trabalho no modelo de previsão avance, ele disse que conscientizar sobre o patógeno emergente transmitido pela água é a melhor maneira de manter as pessoas seguras.