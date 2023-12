14 mil trabalhadores da Flórida têm US$ 6,5 milhões a receber por violações salariais

Mais de 14.000 trabalhadores da Flórida têm US$ 6,5 milhões em salários não reclamados - muitos deles trabalhadores imigrantes com visto H-2A que foram vítimas de violações salariais.



O Departamento do Trabalho dos EUA fez o cálculo com base em trabalhadores que não receberam o salário conforme deveriam pelas leis salariais federais. Empresas que foram investigadas e violaram o Fair Labor Standards Act, que cobre horas extras, salário mínimo e uma série de outras diretrizes, tiveram que pagar o montante que faltava.



Agora, a Divisão de Salários e Horas do Trabalho tenta localizar e pagar os trabalhadores.



O dinheiro extra também vem de empreiteiros ou subcontratados federais que não pagaram o salário local ou benefícios adicionais, uma violação da Lei Davis-Bacon e Leis Relacionadas.

Violações salariais relacionadas a trabalhadores com visto H-2A são comuns na Flórida como fraude. E nem sempre, segundo o Departamento, os trabalhadores ficam sabendo e recebem o dinheiro da correção salarial.



Quando a investigação termina e a Wage and Hour recupera o dinheiro, disse a diretora distrital interina de Wage and Hour, Lissette Vargas, muitos trabalhadores já podem ter mudado para novos empregos e os empregadores podem não fornecer as informações de contato completas e mais atualizadas.



Além disso, o Partido Trabalhista reterá o dinheiro apenas durante três anos antes de entregá-lo ao Departamento do Tesouro.



A nível nacional, a Wage and Hour detém mais de 161 milhões de dólares devidos a cerca de 222.000 trabalhadores. Desses números, US$ 6.577.333 e 14.174, respectivamente, estão na Flórida.



Os três condados com mais trabalhadores com dinheiro não reclamado são Orange (3.164), Miami-Dade (2.329) e Hillsborough (1.107). A maior parte do dinheiro é devido aos trabalhadores de Miami-Dade (US$ 863.467), Orange (US$ 638.104) e Broward (US$ 541.524).



“Na comunidade do sul da Flórida, as violações salariais são mais comuns entre os trabalhadores da construção, restaurantes, agricultura, prestadores de cuidados e de armazenamento (transporte, recebimento)”, disse Vargas.



Como checar



Para saber se tem algum dinheiro a receber, a pessoa pode acessar o banco de dados de salários devidos aos trabalhadores e inserir o nome da empresa do seu empregador.



Também pode ligar para 866-4US-WAGE ou visitar o escritório local da Divisão de Salários e Horas (11400 N. Kendall Dr. em Miami-Dade, 510 Shotgun Rd. em Broward, 1818 S. Australian Ave. em West Palm Beach e 4200 W. Cypress St. em Tampa).

Seja por telefone ou pessoalmente, a Wage and Hour afirma que pode trabalhar com pessoas em quase 200 idiomas.



Fonte: Miami Herald.