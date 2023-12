Flórida é um dos 14 estados com leis que limitam a aquisição de imóveis por estrangeiros

A Flórida é um dos 14 estados que aprovaram leis em 2023 limitando a aquisição de imóveis por estrangeiros.



De acordo com um novo relatório da American Land Title Association, cerca de duas dúzias de estados proíbem ou limitam especificamente a propriedade estrangeira de terras agrícolas dentro das suas fronteiras.



Mas seis leis aprovadas até agora este ano – Arkansas, Florida, Louisiana, Dakota do Norte, Tennessee e Utah – afetam todas as propriedades nos seus estados, não apenas as terras agrícolas. A lei da Flórida proíbe a maioria dos cidadãos da China, Cuba, Irã, Coreia do Norte, Rússia, Síria e Venezuela de comprar imóveis perto de um complexo militar ou de infra-estruturas críticas, informou o Miami Herald.



Os legisladores em Washington estão considerando várias medidas bipartidárias para restringir certas compras estrangeiras e aquisições de solo americano. Limitações de um tipo ou de outro têm boas hipóteses de se tornarem parte do próximo conjunto de leis de dotações agrícolas.



Entre 2015 e 2021, de acordo com o Departamento de Agricultura, o investimento estrangeiro em terras agrícolas aumentou cerca de 2 milhões de acres por ano. Em 2021, último ano para o qual há dados disponíveis, os estrangeiros detinham interesses em mais de 40 milhões de acres de terras agrícolas, de acordo com o National Agricultural Law Center. Isso representa apenas 3,1% de todas as terras agrícolas privadas dos EUA e apenas 1,8% de todas as terras dos EUA no total.



Um outro relatório de 2021 do USDA concluiu que os chineses realmente aumentaram as aquisições de terras nos EUA. Eles possuem cerca de 384.000 acres de terras agrícolas americanas. “Desse total”, diz o relatório da ALTA, “195.000 acres, no valor de quase 2 mil milhões de dólares quando adquiridos, são propriedade de 85 investidores chineses, que podem ser indivíduos, empresas ou o governo”.



A origem mais comum dos compradores estrangeiros é a China, responsável por 13% de todas as compras de terras estrangeiras. México e Canadá ficaram em segundo e terceiro lugar, com 11% e 10%, respectivamente.



Embora o número de casas compradas por compradores internacionais tenha caído para o menor nível em 14 anos, de acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis, os estrangeiros ainda compraram cerca de US$ 59 bilhões em imóveis residenciais entre abril de 2021 e março de 2022. Os compradores proibidos “variam de acordo com o estado”, diz o relatório ALTA.



