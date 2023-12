Miami-Dade oferece US$100 mil a projetos de tecnologia para o Aeroporto Internacional de Miami

O condado de Miami-Dade está oferecendo US$100 mil a projetos de tecnologia que melhorem o Aeroporto Internacional de Miami.



Este é o segundo Desafio de Inovação Pública conduzido pela nova Autoridade de Inovação de Miami-Dade com a finalidade de atrair ideias que tornem o aeroporto mais acessível e facilitem a movimentação dentro dos terminais.



A iniciativa começou a aceitar propostas de empreendedores de tecnologia de Miami e do mundo na quinta-feira. O prazo para inscrições em https://apply.mdia.miami vai até 12 de janeiro.

Acessibilidade, navegação ou sustentabilidade



A competição selecionará pelo menos três empresas vencedoras que melhor possam melhorar a experiência aeroportuária para passageiros ou trabalhadores. Cada um receberá cerca de US$ 100 mil em financiamento e apoio para testar sua inovação no MIA. Os poucos sortudos serão anunciados durante o segundo trimestre do próximo ano, disse Leigh-Ann Buchanan, presidente e CEO da Autoridade de Inovação de Miami-Dade.



As empresas devem desenvolver soluções em uma das três categorias: acessibilidade, navegação ou sustentabilidade. A primeira pode incluir tecnologias que ajudem viajantes com mobilidade reduzida ou uma série de deficiências, problemas neurológicos como o autismo ou problemas de saúde mental como o TEPT.



A Autoridade de Inovação de Miami-Dade é uma organização sem fins lucrativos administrada como entidade independente, mas com a colaboração do condado. Foi lançada em janeiro de 2023 pela prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava e tem US$ 9 milhões em financiamento.



Fonte: Miami Herald.