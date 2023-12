Funcionário da Celebrity Cruises admite molestar crianças durante viagem Flórida-Caribe

Um membro da tripulação da Celebrity Cruises admitiu ter molestado crianças no centro juvenil do navio durante uma viagem de uma semana da Flórida às ilhas do Caribe, de acordo com um depoimento do FBI.



Cris John Pentinio Castor, um cidadão filipino, trabalhava como conselheiro na área infantil do navio quando supostamente tocou as “partes íntimas” de uma menina de 6 anos sob suas roupas enquanto ela jogava videogame, disse a criança aos investigadores, de acordo com o depoimento obtido pela Fox News Digital.



Castor escondeu suas ações das câmeras do centro juvenil, de acordo com o depoimento do FBI, para que a filmagem não “capturasse o contato diretamente”. No entanto, a filmagem “é consistente com o depoimento da vítima menor e mostra a mão dele alcançando o colo (da vítima), nas proximidades de sua área vaginal”, em 27 de novembro, alega o depoimento.



O Celebrity Silhouette partiu da Flórida em 20 de novembro e navegou para várias ilhas do Caribe e retornou a Port Everglades em Fort Lauderdale, Flórida, em 30 de novembro. Foi quando Castor foi abordado pelas autoridades sobre as acusações da menina e foi preso no dia seguinte.



Ele disse aos investigadores que tocou na menina e admitiu ter tocado de forma inadequada pelo menos três outras crianças, incluindo “contato pele a pele” no centro juvenil, admitindo ter abusado sexualmente de crianças “em diversas ocasiões, enquanto escondia conscientemente atos das câmeras de segurança".

A Celebrity Cruises disse em um comunicado enviado por e-mail à Fox News Digital que Castor já foi demitido e que a empresa tem tolerância zero para esse tipo de comportamento. Ele foi contratado em agosto, mas a empresa se recusou a responder a perguntas sobre o processo de verificação e contratação.



O funcionário foi levado para a Cadeia do Condado de Broward, acusado em tribunal federal de contato sexual abusivo com menor de 12 anos e deve comparecer ao tribunal em audiência preliminar em 15 de dezembro. Ele também está em espera para custódia da imigração.



De acordo com as leis da Flórida, praticar qualquer ato com menor de 12 anos de idade que constitua agressão sexual, ou na tentativa de cometer agressão sexual, ferir os órgãos sexuais dessa pessoa, é um crime capital ou perpétuo. Uma pessoa com mais de 18 anos e acusada de molestar uma criança menor de 12 anos pode ser acusada de crime de prisão perpétua, punível com prisão perpétua.



A agressão sexual é um crime de segundo grau. A pena máxima é de 15 anos de prisão, além de multa de US$ 10 mil. A agressão sexual agravada é um crime de primeiro grau. A lei permite pena de 30 anos e multa de US$ 10 mil para vítimas maiores de 12 anos.