Escolas de Miami-Dade tiram ‘A’ no novo sistema de testes da Flórida

O Departamento de Educação da Flórida divulgou as notas de 2022-23 para os 67 distritos escolares públicos do estado como parte do novo sistema de monitoramento do progresso.



As Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade estavam entre os 16 distritos que obtiveram nota “A”. Os distritos escolares nos condados de Broward e Monroe obtiveram nota “B”.

Os condados de Sarasota e Seminole também obtiveram nota A enquanto Orange e Palm Beach também obtiveram nota B.

O superintendente de Miami-Dade, Jose Dotres, disse que o distrito estava entre os 10 melhores do estado devido ao sucesso na proficiência.

“De todos os grandes distritos escolares do estado da Flórida, as Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade são o único grande distrito escolar classificado como A”, disse Dotres durante uma entrevista coletiva comemorativa.

Broward não deu entrevista coletiva.

No início deste ano, Manny Diaz Jr., comissário estadual de educação, disse que o monitoramento do progresso foi “um sucesso” e foi criado para estabelecer “uma verdadeira comparação anual a partir do próximo ano”.



Para mais informações sobre as notas, clique aqui.

Fonte: Local10.