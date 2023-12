7 lagos da Flórida estão entre os "mais infestados de jacarés" nos EUA

Sete lagos da Flórida contêm mais jacarés do que outros lagos do país. Em uma lista dos 10 lagos mais infestados de jacarés nos Estados Unidos, sete estão localizados em todo o Sunshine State.

AZ-Animals, uma equipe de especialistas sobre animais, divulgou sua lista em um recente relatório.



O Lago Jesup, um dos maiores lagos da Flórida Central, está no topo da lista. Situado no coração do condado de Seminole, ao longo da bacia central do rio St. Johns, o Lago Jesup é o lar de 13.000 jacarés.



O lago tem o maior número desses animais por quilômetro quadrado de costa do que quase qualquer outro lago na Flórida, tornando-o o mais densamente infestado do estado, informou o AZ-Animals.

Com uma população de 1,3 milhão de jacarés em todo o estado, quando se trata de densidade populacional, é supostamente o local favorito do estado para o réptil.



Veja os 10 lagos mais infestados de jacarés nos Estados Unidos:



Lago Jesup, Flórida (Condado de Seminole)

Lake George, Flórida (condados de Volusia, Putnam)

Lago Kissimmee, Flórida (Condado de Osceola)

Alligator Lake, Flórida (Condado de Osceola)

Lago Okeechobee, Flórida (condado de Palm Beach)

Lago Sawgrass, Flórida (Pinellas County)

Lago Poinsett, Flórida (condado de Brevard)

Lago Cypress, Louisiana

Lago Lewisville, Texas

Lago Caddo, Louisiana



De acordo com a National Wildlife Federation, os jacarés americanos podem ser encontrados nas zonas úmidas costeiras do sudeste dos EUA, no extremo norte até a Carolina do Norte e no extremo oeste até o leste do Texas. Seu alcance se estende até o sul da Flórida e inclui os Everglades.



Os grandes répteis são frequentemente encontrados em lagos, rios, lagoas, pântanos e outros corpos d'água.



Lesões graves causadas por jacarés são raras na Flórida, de acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, mas as autoridades alertam que sempre existe potencial para conflitos.

Para conviver com segurança, as pessoas devem nadar durante o dia e em áreas designadas. Os donos de animais de estimação são solicitados a mantê-los na coleira e a uma distância segura da beira da água.

Em caso de problemas com jacarés, ligue para a linha direta da FWC no número 866-392-4286.



Fonte: Fox35 Orlando.