Flórida lidera o país em atração e desenvolvimento de profissionais qualificados

A Flórida foi classificada como o estado número 1 do país em atrair e desenvolver força de trabalho qualificada pelo segundo ano consecutivo. A Lightcast lançou o resultado do Scorecard de atração de talentos de 2023 na semana passada.



O Scorecard de Atração de Talentos avalia os estados com base no crescimento do emprego, no nível de escolaridade, na competitividade regional e nos dados de migração.



“Não é nenhuma surpresa que a Lightcast tenha nomeado a Flórida como o estado número um em atração de talentos por dois anos consecutivos”, disse o governador Ron DeSantis. “Os investimentos recordes da Flórida na educação da força de trabalho, incluindo a expansão dos programas de aprendizagem e de treinamento no trabalho em profissões de alta demanda, elevaram os negócios e a indústria por meio do forte desenvolvimento da força de trabalho.”



No Scorecard de atração de talentos Lightcast, a Flórida também obteve classificações altas em várias categorias, incluindo:

• #2 para migração;

• #2 para efeito competitivo;

• #4 para o crescimento do emprego qualificado; e

• Nº 5 para o crescimento geral do emprego.

“A Flórida continua a ser um modelo para a nação sob a liderança do governador DeSantis, com estratégias de desenvolvimento da força de trabalho que atendem aos candidatos e criadores de empregos onde quer que estejam”, disse o secretário de Comércio, J. Alex Kelly. “A abordagem proativa da Flórida ao desenvolvimento econômico e os principais investimentos na formação da força de trabalho impulsionam a nossa economia líder nacional.”

“Essa conquista se deve ao compromisso inabalável do Governador DeSantis com o crescimento dos programas de educação da força de trabalho da Flórida”, disse o Comissário de Educação Manny Diaz, Jr. “A Flórida continua a demonstrar que nossa abordagem estratégica para a educação da força de trabalho e retenção de talentos está funcionando”.



“Sob a liderança do governador Desantis, a Flórida continua a prosperar e não é uma surpresa que nosso estado tenha sido classificado em primeiro lugar novamente em atrair e desenvolver uma força de trabalho qualificada”, disse a presidente e CEO da CareerSource Florida, Adrienne Johnston. “Na Flórida, estamos treinando nossa força de trabalho em áreas onde as empresas precisam crescer, criando um impulso para o crescimento de indústrias-chave para as futuras gerações de moradores da Flórida.”

Além disso, a Flórida ficou em 14º lugar em nível de escolaridade.

“Este é um resultado direto do compromisso do Governador DeSantis em alinhar os programas de educação da força de trabalho com as necessidades dos empregadores na Flórida através de investimentos estratégicos e um foco na construção de uma força de trabalho qualificada que atenda à demanda”, insistiu o gabinete do governador.

Também foram incluídas no scorecard as classificações dos grandes condados com maior pontuação no país, dos quais os condados da Flórida ocuparam três dos dez primeiros lugares. O Condado de Hillsborough ficou em 7º lugar geral, incluindo a 4ª posição em efeito competitivo. O Condado de Lee ficou em 8º lugar geral, incluindo a posição em 1º lugar no país em migração. O condado de Polk ficou em 9º lugar no geral, ganhando classificações como 4º em migração e 21º no país em crescimento de empregos.



Veja aqui a classificação.

Fonte: Florida Daily.