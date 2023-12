Família do sul da Flórida encontra cobra dentro de gaveta de meias

Uma família perto de Riviera Beach teve uma grande surpresa quando abriu a gaveta de meias da sua casa flutuante no mês passado: uma Eastern Rat Snake (Cobra Rato Oriental) estava dentro do móvel.



Um amigo foi pegar a serpente, mas ela não quis se mexer. Ao tentar de novo, ela o mordeu. Felizmente, as cobras-rato orientais não são venenosas.



A família acha que a serpente subiu no barco para escapar de uma tempestade que assolou a Flórida há algumas semanas.



Ela foi devolvida ao seu habitat natural, informou o Local 10.







O nome científico desta espécie é: Ptyas mucosus ou Ptyas mucosa. As cobras-rato orientais, anteriormente conhecidas como cobras-rato pretas, são grandes cobras não venenosas com entre um e dois metros de comprimento. Eles têm escamas pretas brilhantes nas costas e barriga clara, e a garganta e o queixo são brancos. A cabeça de uma cobra-rato oriental é mais larga que o pescoço e o resto do corpo.



Elas vivem em campos, florestas, fazendas e em torno de comunidades suburbanas de Connecticut à Carolina do Sul e do oeste até o meio do Kansas e Oklahoma. Os predadores incluem falcões e outras cobras.



Os Everglades, a maior área selvagem subtropical sobrevivente nos Estados Unidos, podem ser conhecidos por seus manguezais e pradarias de serragem, mas também é indiscutivelmente a área mais infestada de cobras na Flórida.



Estas enormes e mundialmente famosas zonas úmidas, uma vez e meia o tamanho de Rhode Island, são o lar de milhares de cobras venenosas e não venenosas. Uma espécie que parece ter colonizado completamente os Everglades é a píton birmanesa. Curiosamente, as primeiras pítons do país foram trazidas como animais de estimação. Além das pítons birmanesas, outras espécies de cobras abundantes nos Everglades incluem a cascavel oriental, a boca do algodão e a cabeça de cobre. A principal razão pela qual as cobras amam os Everglades é o clima quente da região.