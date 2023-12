DNA inocenta serial killer brasileiro de estupro e assassinato de mulher na Flórida

Um exame de DNA inocentou um serial killer brasileiro de estupro e assassinato de uma mulher na Flórida. Roberto Wagner Fernandes, que acabou sendo ligado a três homicídios na Flórida nos anos 2.000, também foi colocado na lista dos suspeitos.



Em dezembro de 1998, o corpo de uma mulher foi descoberto por um velejador em uma área gramada perto da US 27, no sudoeste do condado de Broward. Os detetives dizem que ela foi brutalmente assassinada, estuprada e deixada para morrer.



Por mais de 20 anos, a mulher foi conhecida como Jane Doe. Mas em 2021 os detetives fizeram novos testes de DNA e descobriram que a vítima era de fato Eileen Truppner, que tinha vindo de Porto Rico para os Estados Unidos.



Com suspeita de o serial killer brasileiro, Roberto Wagner Fernandes, que acabou sendo ligado a três homicídios na Flórida nos anos 2.000, ter sido o responsável por sua morte, os detetives pediram ajuda à unidade de genealogia genética do Departamento de Aplicação da Lei da Flórida.



Usando tecnologia de DNA em evidências encontradas na cena do crime em 1998, os investigadores ligaram o DNA de Eileen Truppner a Lucious Boyd, um suposto assassino em série que já está no corredor da morte pelo assassinato de Dawnia Dacosta, de 21 anos, morta cerca de duas semanas antes de Eileen Truppner.



Em 29 de novembro de 2023, um grande júri indiciou Boyd pelo assassinato de Eileen Truppner. Ele já está no corredor da morte pelo assassinato de Dacosta e agora enfrenta acusações adicionais de agressão sexual e de primeiro grau.



Segundo o BSO, Boyd era conhecido por viajar pela Flórida e é suspeito de várias outras mortes no estado.







Já Fernandes morava em Miami, mas era cidadão brasileiro, e matou Kimberly Dietz-Livesey - o primeiro corpo descoberto em 22 de junho de 2000. Em 9 de agosto do mesmo ano, o corpo de Sia Demas foi encontrado dentro de uma mala ao longo de uma estrada em Dania Beach. Em terceiro, ele matou Jessica Good, cujo corpo foi encontrado boiando em Biscayne Bay em 30 de agosto de 2001. Ele fugiu para o Brasil dias após o assassinato da última vítima. Ele é acusado de ter matado também a esposa no Brasil em 1996 e ter fugido para Miami, onde ficou até os crimes de 2001. Fernandes morreu em 2005 a caminho do Paraguai quando o avião em que estava caiu.