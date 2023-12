Miami-Dade, Broward e Palm Beach entram sob vigilância de inundações

Um alerta de inundações está em vigor até quinta-feira à noite, pois fortes chuvas serão possíveis com potencial para inundações localizadas. Há uma ameaça moderada de chuva excessiva nesta quarta-feira, 13.



Um aviso de vento está em vigor até quinta-feira de manhã para a costa de Broward e a costa de Miami-Dade devido a fortes ventos de 25 milhas por hora com rajadas de até 40 milhas por hora.



O serviço meteorológico alerta também para perigos costeiros devido aos ventos tempestuosos. Um alerta de vendaval está em vigor para os velejadores. Existe um alto risco de correntes de retorno na praia. Um aviso de alto surf está em vigor para Broward com ondas perigosas esperadas. Pequenas inundações costeiras serão possíveis devido a uma combinação de fortes ondas e fortes ventos terrestres.



As máximas subirão para meados de 70F devido às nuvens e à chuva ao redor.

O tempo chuvoso e ventoso permanece até o final da semana. Será possível chover intermitentemente novamente na quinta e sexta-feira, com chuvas fortes e inundações em alguns pontos.



Neste fim de semana uma área de baixa pressão trará ainda mais umidade e instabilidade. O sábado tem possibilidade de chuvas fortes e mais inundações, com totais de precipitação podendo chegar a 4 a 8 polegadas durante o fim de semana.



No domingo, a chance de chuva começa a diminuir. Na próxima segunda e terça-feira, o clima volta a ficar mais seco e fresco.



Fonte: CBS News.

In addition to the Flood threat, dangerous marine and beach conditions will continue today and lasting through the rest of the week and into the weekend. Wind gusts of 40+ mph are possible through early Saturday along the Atlantic coast. #flwx https://t.co/VPuEqYlRHF pic.twitter.com/VOPJXaBFsV