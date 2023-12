Conselho atlético da Flórida multa escola de Broward por estudante trans em vôlei feminino

O conselho atlético do estado da Flórida multou uma escola secundária e a colocou em liberdade condicional na terça-feira, 12, depois que uma estudante transgênero jogou no time feminino de vôlei, uma violação de uma polêmica lei promulgada pelo governador Ron DeSantis e pelo Legislativo.



A Associação Atlética da Flórida High School multou a Monarch High em US$ 16.500, ordenou que o diretor e o diretor atlético participassem de seminários sobre regras e colocou a escola suburbana de Fort Lauderdale em liberdade condicional por 11 meses, o que significa que novas violações poderiam levar a punições maiores. A associação também proibiu a menina de praticar esportes masculinos por 11 meses.

A lei de 2021, que os apoiantes chamaram de “Lei da Justiça no Desporto Feminino”, proíbe raparigas e mulheres transgénero de jogar em equipas de escolas públicas destinadas a estudantes-atletas identificadas como meninas ao nascer.



A estudante, uma aluna do 10º ano que disputou 33 partidas nas últimas duas temporadas, foi removida do time no mês passado depois que o Distrito Escolar do Condado de Broward foi notificado por um informante anônimo sobre sua participação. Sua remoção levou centenas de estudantes Monarch a abandonarem as aulas há duas semanas em protesto.



Jessica Norton, a mãe da menina e técnica de informação da Monarch, veio a público na semana passada. Ela reeditou um comunicado na terça-feira chamando a saída de sua filha de uma “tentativa direta de colocar a menina em perigo”.

A Campanha de Direitos Humanos, uma organização de direitos LGBTQ+ que tem apoiado a família, disse em um comunicado que a decisão de terça-feira “não muda o fato de que a lei que impede meninas transexuais de praticar esportes com seus pares está inconstitucionalmente enraizada no preconceito anti-transgênero, e a reivindicação da Associação de garantir oportunidades iguais para estudantes atletas soa vazia. ”



De acordo com documentos judiciais apresentados em uma ação federal de 2021 que contesta a lei em nome da menina, ela se identifica como mulher desde antes do ensino fundamental e usa nome de menina desde a segunda série.

Aos 11 anos ela começou a tomar bloqueadores de testosterona e aos 13 começou a tomar estrogênio para iniciar a puberdade ainda menina. Seu gênero também foi alterado em sua certidão de nascimento. Um juiz rejeitou o processo no mês passado, mas deu à família até o próximo mês para alterá-lo e reconsiderá-lo.

As Escolas Públicas do Condado de Broward, em um breve comunicado, reconheceram ter recebido a decisão da associação e disseram que sua própria investigação está em andamento. O distrito tem 10 dias para recorrer.

A associação também determinou que o Diretor Monarca James Cecil e o Diretor Atlético Dione Hester devem participar de seminários sobre conformidade com as regras nos próximos dois verões e a escola deve sediar um seminário no campus para outros funcionários antes de julho.

O distrito escolar recentemente transferiu temporariamente Cecil, Hester, Norton e o diretor atlético assistente e suspendeu o treinador de vôlei enquanto se aguarda o resultado de sua investigação.



Fonte: Associated Press.