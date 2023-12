Aluno é brutalmente agredido por outros na saída da aula em Coral Springs (FL)

Um aluno da Marjory Stoneman Douglas High School de Parkland foi brutalmente agredido por outros alunos na terça-feira, 12. A agressão ocorreu em um parque próximo à escola e foi capturada por celulares de alunos que presenciaram a violência.



A briga entre estudantes do MSD ocorreu na saída das aulas, por volta de 3pm, no estacionamento do North Community Park, nas proximidades de Coral Springs, no qual o aluno é atacado por vários adolescentes com golpes fortes.



O aluno foi jogado com força ao chão, fazendo com que batesse a cabeça e desmaiasse. Os outros alunos então o chutaram. Uma multidão se formou rapidamente. Pelos vídeos é possível perceber vários alunos filmando a luta em vez de pedir ajuda.



Alguns alunos apareceram para verificar o menino, que parecia completamente inconsciente enquanto o rolavam de costas. Nos vídeos é possível ver um dos alunos preocupado, perguntando se a vítima estava respirando, mas outros pareciam mais entretidos com o fato de ele estar inconsciente.



O estudante sofreu uma fratura no crânio durante o incidente e está sendo tratado em um hospital local, apurou o Local 10.



De quem é a responsabilidade pela segurança?



Após discussões sobre maior segurança nas dependências escolares e em locais públicos das cidades, as autoridades disseram ao Local 10 News que o parque é tecnicamente uma propriedade de Coral Springs, apesar de a escola estar localizada em Parkland.



O parque, localizado a 800 metros da escola, é administrado pela cidade de Coral Springs.

Os alunos que estacionam ali são obrigados a pagar uma taxa e devem ter um passe da cidade para poder estacionar, segundo as autoridades.



"O estacionamento é para alunos matriculados no Juniors no MSD e as inscrições são um processo anual", informou a Cidade de Coral Springs, acrescentando que dois oficiais de recursos escolares designados para Eagle Ridge e County Hills vão ao North Community Park para dispensa de alunos da MSD a partir das 14h40, aproximadamente até às 15h.



Violência gratuita



Pais, alunos e a comunidade ficaram surpresos com a violência. Vídeos da briga viralizaram e provocaram indignação na comunidade do sul da Flórida, que já passou por uma devastação total em 2018, quando um tiroteio na escola tirou a vida de 17 pessoas.



“Acho que deveria haver mais policiais aqui”, disse um aluno sênior do MSD, T’rique Fillmore.

“Fiquei realmente indignado”, disse Ed Rodriguez, cujos dois filhos estudam no MSD. “Você sabe que isso não deveria acontecer, especialmente depois da história que Douglas tem recentemente. Você pensaria que haveria mais segurança.”



Houve especulações anteriores de que a briga terias ocorrido nas dependências da escola, em um dos estacionamentos, mas em comunicado obtido pelo Local 10 News na quarta-feira, a diretora da escola, Michelle Kefford, disse aos pais que o incidente ocorreu em um parque próximo e não nas dependências da escola.



A agressão está sendo investigada, mas até a tarde de quinta-feira, nenhuma prisão havia sido feita.