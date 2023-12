Mulher perde casa e vai morar em caminhonete com os 7 filhos em Apopka (FL)

Uma mulher de Apopka, cidade no condado de Orange, região central da Flórida, perdeu o local onde morava e está vivendo em uma camionete com seus sete filhos, sobrinhos e dois cachorros pequenos.



Desde maio, Cinella Purdue vive no veículo com as crianças depois de perder a moradia devido ao aumento do aluguel. “Perdi minha vaga porque a inflação estava muito alta. Não conseguimos pagar o aluguel”, disse ao Fox35 Orlando.



A família tem dormido no veículo apertado todas as noites. As pernas inchadas de Purdue são um lembrete das condições de aperto. "Bem, é horrível. Quer dizer, eu acordo com dores. Meus filhos acordam daqui e vão para a loja. Eles se vestem e vão para a escola, e isso é ruim", disse Purdue.



As crianças têm entre 11 e 17 anos e se preparam para a escola lavando-se em uma loja de conveniência próxima, comendo o que podem e estudando onde podem.



Ela disse que as crianças estão sofrendo mais. “Eles não gostam disso. “Eles ficam frustrados e choram às vezes. Tento permanecer forte por eles, mas mesmo os fortes precisam de ajuda”, disse Purdue.



Nascida em Sanford, ela era uma adolescente normal até que um acontecimento traumático aos 19 anos alterou sua vida para sempre. Ela ficou incapacitada e estava se recuperando, disse ela, até outro evento traumático – o assassinato brutal de seu filho de 16 anos em 2016. Ela disse que entrou em uma espiral após o assassinato de seu filho. Isso ainda a assombra.



Atualmente, Purdue coleta material reciclável e sucata para ganhar algum dinheiro.



O Departamento de Crianças e Famílias da Flórida (DCF) visitou o local onde está a família, mas não ofereceu assistência porque, tecnicamente, eles têm um teto sobre suas cabeças – seu veículo – e reconheceram que Purdue está cuidando bem das crianças. As escolas das crianças disseram que as crianças vão para a escola bem vestidas e limpas.



Purdue espera colocar um teto permanente sobre a cabeça de seus filhos. Não o teto de um carro, mas o teto de uma casa real com aquecimento, ar condicionado e sensação de normalidade. “Isso é o que quero para minha família”, disse ela.

De acordo com a Aliança Nacional para Acabar com os Sem-Abrigo, há mais de 31.000 sem-abrigo nas nossas ruas todas as noites.

As agências estatais e as organizações privadas estão sobrecarregadas. Purdue disse que por causa do tamanho de sua família, os abrigos não podem acomodá-los por muito tempo, mas às vezes, para escapar do carro apertado, ela junta dinheiro suficiente para uma estadia ocasional em um hotel, dando-lhes aquecimento e ar condicionado, uma cama, um chuveiro e uma sensação de normalidade, mesmo que apenas por uma noite.



Fonte: Fox35.