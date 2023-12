Dois tubarões brancos são avistados em Florida Keys (FL)

A temporada não oficial de tubarões está esquentando em Florida Keys, com dois grandes tubarões brancos sendo avistados nas proximidades, segundo a empresa de rastreamento de tubarões OCEARCH.



Keji, um jovem de quase 3 metros de comprimento e 600 libras, apareceu em Key West no dia 13 de dezembro. Sarah, uma mulher de 10 pés e quatro polegadas e 632 libras, foi vista em Marathon no mesmo dia.



De acordo com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, muitas espécies de tubarões são comuns nos cursos de água da Flórida e mais de 13 espécies de tubarões usam as áreas como berçários para seus filhotes.



A FWC diz que os tubarões normalmente se movem para a costa e para o norte na primavera e no verão, e para o mar e para o sul nos meses de outono e inverno.







Os tubarões não são incomuns na Flórida e nas Bahamas. A Ocearch está no processo de Seaside Expedition “para ajudar a resolver, pela primeira vez, a história de vida do tubarão branco no leste do Oceano Atlântico Norte”.



Recentemente, uma mulher de 44 anos, cujo nome não foi divulgado, estava a menos de um quilômetro da costa de um resort Sandals, na costa de New Providence, uma ilha nas Bahamas, quando foi atacada, disse o sargento da Polícia Real das Bahamas, Desiree Ferguson.



New Providence está localizada a cerca de 180 milhas a leste-sudeste de Miami. Os tubarões são comuns ao longo da costa da Flórida, tanto no Atlântico quanto no Golfo do México.







Como parte de sua pesquisa, a Ocearch marca um tubarão com um receptor de satélite. Sempre que a barbatana dorsal do tubarão rompe a superfície da água, um sinal é enviado a um satélite, permitindo que as pessoas acompanhem onde o tubarão está no site da Ocearch.



Antes de aparecer em Florida Keys, o tubarão branco Keji fez uma aparição às 21h42 de 30 de novembro a sudeste de St. Augustine, a nordeste de Daytona Beach.



No início do mês, a fêmea do tubarão branco Andromache fez ping longe da costa do sudoeste da Flórida, logo abaixo de Marco Island às 19h22.







As chances de ser mordido por um tubarão são muito pequenas – 1 em 3,7 milhões – em comparação com outros encontros com animais, desastres naturais e perigos à beira-mar, de acordo com o Museu da Flórida.



A Flórida ocupa o primeiro lugar em número de mordidas de tubarão há décadas. Os 16 casos da Flórida em 2022 representam 39% do total dos EUA e 28% das mordidas não provocadas em todo o mundo, de acordo com o Museu da Flórida. A média anual de cinco anos mais recente da Flórida é de 22 incidentes.



Houve 20 casos relatados na Flórida até agora este ano, de acordo com trackingsharks.com, nenhum fatal.

Para obter mais informações sobre os tubarões e seus padrões na costa da Flórida, clique neste link.

fonte: USA TODAY NETWORK.