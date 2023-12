Tempestades severas devem atingir a Flórida neste fim de semana

Um sistema de tempestades está se desenvolvendo no Golfo do México e deverá trazer condições semelhantes às de uma tempestade tropical para a Flórida neste fim de semana. Vento, chuvas fortes, inundações localizadas e altas ondas são esperados.



Numerosos alertas de inundações e ventos foram publicados em todo o Sunshine State para este fim de semana, inclusive nas regiões sul e central da Flórida. Os ventos devem atingir rajadas de 40-45 mph com rajadas mais altas isoladas de Daytona Beach ao sul, ao longo da costa leste, até a área de Miami.

Começando nesta sexta-feira, 15, a previsão é que as tempestades comecem a aumentar por volta das 16h de sábado e continue até cerca de 3 da manhã de domingo.



Parte dessa chuva será forte na noite de sexta-feira e na manhã de domingo, o que pode causar inundações repentinas. Isto será especialmente verdadeiro no corredor urbano do sul da Flórida a partir de Fort. Lauderdale a Miami, que já está dezenas de centímetros acima da média em termos de precipitação anual.

A Flórida Central também verá o risco de inundações repentinas de Tampa a Orlando.

A última atualização do Storm Prediction Center tem partes da Flórida Central sob um nível 2 de 5 de ameaça climática severa, sendo os tornados a maior preocupação. No momento, a ameaça de tornado parece começar na noite de sábado e continuar até a manhã de domingo.



Chuvas fortes em um curto período de tempo causarão inundações em partes da Flórida Central. Serão esperados cerca de 2-5 ”de chuva. Os ventos neste fim de semana podem atingir rajadas de 50-55 mph.



Ameaça costeira:

Um aviso de surf alto está em vigor até às 10h de domingo com altas ondas.



Um alerta de inundação costeira está em vigor até às 13h de sábado pelo Serviço Meteorológico Nacional: “esperam-se inundações costeiras significativas”. E “as estradas costeiras podem ser fechadas. Propriedades baixas serão inundadas. Ocorrerá uma erosão significativa da costa.”



São esperadas correntes de retorno com risco de vida.



No início da próxima semana, o sistema de tempestades deve deixar a Flórida e subir pela costa leste dos EUA.



Fonte: canal WESH.

A low-pressure system moving up the East Coast could bring torrential downpours to areas in Florida.



Stay informed with The Weather Channel streaming app, where you can access our exclusive Florida special stream: https://t.co/Feaf8zT3Ip pic.twitter.com/EUj067Xe1h