Nova via expressa da Flórida será eletrificada para carregar veículos elétricos

A construção de uma nova via expressa entre os condados de Lake e Orange recebeu luz verde na quinta-feira, 14. O destaque é que ela será eletrificada para carregar veículos elétricos enquanto os motoristas dirigem.



A Central Florida Expressway Authority, ou CFX, planeja construir uma estrada com pedágio ligando a Rodovia 27 à Rodovia Estadual 429. Na quinta-feira, o conselho administrativo da CFX aprovou por unanimidade a construção da primeira fase do projeto.

A Lake/Orange Expressway se chamará State Road 516. A entrada para a SR 516 em Lake County começará logo ao sul do Lake Louisa State Park.

No momento, existem apenas algumas estradas que ligam Lake County a Orange County, duas áreas em expansão. “São duas das regiões que mais crescem em todo o estado da Flórida”, disse Brian Hutchings, gerente de envolvimento comunitário da CFX.



Na quinta-feira, o conselho da CFX aprovou o contrato de construção de mais de US$ 218 milhões para a primeira fase do projeto. O custo total estimado de construção é de US$ 534 milhões.



“Este será um imenso alívio para a região”, disse o comissário do condado de Lake, Sean Parks. “Francamente, será também um bom impulsionador económico. Há um intercâmbio planejado que promoverá o tipo certo de empregos e criará um centro de empregos para nós em Lake County.”







Um destaque da nova via expressa é que ela será eletrificada para carregar veículos elétricos enquanto eles dirigem.

“Sabemos que as estradas não são bonitas”, disse Parks. “Mas o que há de único nisso é que será uma das estradas mais sustentáveis e mais voltadas para a conservação do mundo. E não acho que isso seja um exagero.”

Hutchings disse que o SR-516 será um dos projetos verdes mais sustentáveis que a CFX já construiu.

A Via Expressa 516 será construída em um espaço verde e terá uma passagem subterrânea para proteger a vida selvagem na área, caminhos para corredores, caminhantes e ciclistas e a própria estrada carregará veículos elétricos.



“Teremos uma estrada equipada com essas bobinas que podem carregar veículos elétricos enquanto eles passam por elas”, disse Hutchings. “Então, pense em colocar um carregador em seu smartphone. É uma tecnologia muito semelhante a esta, só que numa escala maior.”

A estrada de carregamento dinâmico é um programa piloto que a CFX lançará em parceria com a ASPIRE e a ENRX. A princípio, o sistema de recarga funcionará apenas para a frota de veículos elétricos de teste. O objetivo final é que a via expressa carregue todos os tipos de veículos elétricos.



A construção está programada para começar na próxima primavera. Estima-se que toda a via expressa esteja concluída até 2027.



Fonte: canal WESH.