Promotor anuncia primeiro caso de pena de morte sob nova lei de estupro infantil na FL

Pela primeira vez na Flórida, um promotor da Flórida Central está buscando a pena de morte para um homem acusado de estuprar uma criança.

A busca pela pena capital ocorre depois que os legisladores aprovaram e o governador Ron DeSantis sancionou uma medida que permite a pena de morte para aqueles condenados por espancar sexualmente crianças menores de 12 anos.

O procurador estadual do Quinto Circuito Judicial, Bill Gladson, anunciou esta semana que um grande júri de Lake County indiciou Joseph Andrew Giampa, 36, sob a acusação de agressão sexual infantil e de promoção do desempenho sexual de uma criança.



Num comunicado, Gladson disse que a sua decisão de aplicar a pena de morte “reflete a gravidade das acusações e a dedicação do Ministério Público do Estado em responsabilizar os criminosos pelas suas ações. … O nosso compromisso em garantir a justiça e proteger os vulneráveis permanece inabalável.”



A decisão de Gladstone de pedir a pena de morte irá quase certamente suscitar desafios legais, uma vez que os precedentes do Supremo Tribunal dos EUA e do Supremo Tribunal da Florida proibiram sentenças de morte para violadores.

O governador reconheceu isso nas redes sociais, publicando que “será o primeiro caso a desafiar o SCOTUS (o Supremo Tribunal dos EUA) desde que assinei legislação para tornar os pedófilos elegíveis para a pena de morte. (Gladson) tem meu total apoio.”



Num caso de 2008 no Louisiana, o Supremo Tribunal dos EUA decidiu por 5-4 que o estado estava constitucionalmente proibido “de impor a pena de morte pela violação de uma criança quando o crime não resultasse, e não se destinasse a resultar, no morte da vítima.” Todos os juízes que eram maioria, entretanto, não estão mais no tribunal.



DeSantis: Medida é ‘para a proteção das crianças’



Os juízes da Flórida agora têm o poder de impor a pena de morte ou condenar os réus à prisão perpétua. Se menos de oito jurados recomendassem a morte, os juízes teriam de impor penas de prisão perpétua.



Os júris ainda precisariam considerar por unanimidade os réus culpados dos crimes antes do início da fase de sentença.



Durante um evento de assinatura de projeto de lei em 1º de maio, DeSantis disse que a medida é “para a proteção das crianças”.

“Infelizmente, na nossa sociedade, temos crimes sexuais muito hediondos cometidos contra crianças menores de 12 anos”, disse ele. “Estes são realmente os piores dos piores. Os autores desses crimes são muitas vezes criminosos em série.”



O projeto foi aprovado por 34 votos a 5 no Senado e 95 votos a 14 na Câmara.



Fonte: Tallahassee Democrat.