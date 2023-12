Homem é detido por relato falso de bomba no aeroporto de Fort Lauderdale-Hollywood (FL)

Um homem foi detido com relação a um relato falso de uma bomba no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FL) na tarde de domingo, 17.



Policiais do Gabinete do Xerife de Broward evacuaram o nível superior do Terminal 1 do aeroporto e realizaram busca de uma possível bomba por volta das 17h25, no domingo, liberando a área por volta das 20h45, de acordo com BSO.



Durante a investigação no aeroporto, um homem foi detido. Os registros mostram que Tyler Baeder foi detido no domingo e mantido no North Broward Bureau.



Na manhã desta segunda-feira, Baeder, 27 anos, ele compareceu ao tribunal de títulos do condado de Broward e enfrenta acusações de falsa denúncia de uma bomba e de resistência à prisão sem violência. Ele está detido sem direito à fiança, mostram os registros.



Não foram dados detalhes da investigação no aeroporto. As partidas foram atrasadas pouco mais de uma hora e retornadas ao normal nesta segunda-feira.



Os detetives pedem a qualquer pessoa com informações sobre o caso que ligue para o Broward County Crime Stoppers no número 954-493-8477.