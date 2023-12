Brasileiro é preso em Fort Myers (FL) acusado de possuir material de abuso sexual de crianças

Um brasileiro residente em Fort Myers, no sudoeste da Flórida, foi preso na última terça-feira, 12, acusado de posse de material de abuso sexual infantil.



Segundo informações do Lee County Sheriff’s Office, o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida iniciou a investigação quando os agentes descobriram centenas de arquivos contendo abuso sexual de crianças baixados da Internet.



Os agentes identificaram então Cacildo Fernando Camargo, 67 anos, como o usuário de posse dos arquivos ilegais.



Após a obtenção de um mandado de busca, os agentes revistaram os dispositivos eletrônicos de Camargo e encontraram dez arquivos com imagens de abuso sexual infantil. Ele vai responder por 10 acusações criminais e foi levado para a cadeia do condado de Lee sem direito à fiança, de acordo com um porta-voz da polícia.



Possuir, distribuir, transmitir e fabricar materiais de cunho sexual infantil é ilegal no Estado da Flórida, sendo considerados crimes de terceiro grau cobertos pelos Estatutos da Flórida 847.0135, 847.0138 e 827.071. Este crime é um crime punível com até 5 anos de prisão e multa de US$ 5.000.



Visite o site do FDLE para revisar dicas para manter as crianças e adolescentes seguros on-line em secureflorida.org/Family-Safety/BPParents.



