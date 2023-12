Barras de granola e espinafre são colocados em recall na FL por possível contaminação

Barras de granola e pacotes de espinafre foram colocados em recall voluntário na Flórida por possível contaminação por bactérias. O espinafres são vendidos nas lojas Publix em toda a Flórida e as barras de granola e cereais foram vendidos em todos os 50 estados dos Estados Unidos.



A Quaker Oats, que é propriedade da PepsiCo, fez recall na sexta-feira, 15, de vários de seus produtos de granola, incluindo barras de granola e cereais, dizendo que os alimentos poderiam estar contaminados com salmonela.



De acordo com a empresa ainda não há relato de infecção por salmonela relacionada aos produtos. A lista completa de alimentos recolhidos inclui cereais de granola, aveia e barras Quaker Chewy, que também são vendidas nas misturas de salgadinhos da PepsiCo.



Os produtos afetados foram vendidos em todos os 50 estados dos EUA, bem como em territórios dos EUA, disse Quaker. A empresa pede aos clientes que os joguem fora os produtos e entrem em contato com sua linha de atendimento ao cliente ou visitem o site de recall para obter mais informações e reembolso.







O FDA emitiu um alerta sobre as marcas de espinafre Fresh Express, com prazo de validade até 15 de dezembro, e Publix, prazo de validade até 14 de dezembro, devido à preocupação de que pudessem estar contaminados com listeria.



Ambas as marcas têm um código de produto G332, localizados na frente das embalagens, abaixo das datas de validade. Até agora, segundo a FDA, não houve relato de adoecimento por causa do espinafre em recall.



Para obter um reembolso, ligue para o Fresh Express Consumer Response Center em (800) 242-5472 entre 8h e 19h do horário do Leste, ou devolva o espinafre afetado à loja onde foi comprado.



Listeria e Salmonella são dois gêneros bacterianos capazes de causar doenças de origem alimentar (gastroenterite) em humanos. Listeria é um gênero que contém bactérias patogênicas gram-positivas, enquanto Salmonella é um gênero que contém bactérias patogênicas gram-negativas.



As infecções por Salmonella podem causar febre, diarreia, náuseas, vómitos e dores de estômago, de acordo com a Food and Drug Administration. Em casos raros, a doença bacteriana pode ser fatal.



A Listeria pode causar “infecções graves e às vezes fatais em crianças pequenas, pessoas frágeis ou idosas e outras pessoas com sistema imunológico enfraquecido”, de acordo com o FDA.