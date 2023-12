Visitantes da Disney na FL ficam presos em montanha-russa por 30 minutos

Alguns turistas da Disney World em Orlando passaram por momentos de tensão na semana passada ao andar em uma montanha-russa. Ela ficou presa e os visitantes focaram parados nela por pelo menos 30 minutos.



De acordo com o Disney Food Blog, citando um funcionário da Disney, a Expedição Everest no parque temático Animal Kingdom da Disney World, na Flórida, foi fechada por aproximadamente 30 minutos na quinta-feira, 14.



De acordo com o blog, um carro de montanha-russa sofreu um travamento inesperado ao subir a montanha, criando um momento de suspense para os convidados. Ao mesmo tempo, outra montanha-russa ficou presa na parte onde os convidados começam a andar para trás. A filmagem do momento de tensão foi compartilhada na página X do blog.



A montanha-russa, que é a mais alta de qualquer parque temático da Disney, tem 199,5 pés de altura e sobe a montanha antes de ser interceptada pelo furioso Yeti.



Compartilhando uma experiência pessoal, uma pessoa lembrou-se de ter ficado preso na mesma atração em outubro e elogiou a maneira bem organizada como a equipe da atração lidou com a situação.



De acordo com informações fornecidas pelos membros do elenco, os brinquedos da Disney World podem apresentar problemas de funcionamento ou quebras por diversos motivos. Nessas situações, é aconselhável que os visitantes mantenham a calma. Os Cast Members são treinados para lidar com esses incidentes e provavelmente fornecerão instruções. Em casos extremos, poderá ser necessário um procedimento de evacuação.



Fonte: Fox News Digital e News18.