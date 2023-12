Flórida treina unidade especial da Guarda Estadual para combater imigração ilegal

A Flórida está investindo em treinamento de agentes da unidade especial da Guarda Estadual para combater a imigração ilegal, principalmente pela costa marítima do estado.



Um seleto grupo de voluntários que deverá ajudar o governador Ron DeSantis a interceptar migrantes no mar reuniu-se num centro de treinamento de combate em Panhandle neste outono para aulas sobre como usar rifles e pistolas, tratar “hemorragias massivas” e praticar “artilharia aérea”.



As sessões de formação foram autorizadas neste verão por causa do aumento no número de chegadas de imigrantes por barcos clandestinos às Keys, principalmente provenientes de Cuba e do Haiti.

As tripulações da Guarda Costeira dos EUA interceptaram mais de 6.000 cubanos desde outubro passado até setembro deste ano, segundo a agência, o maior número num ano fiscal desde a década de 1990. Enquanto a Guarda Costeira tenta interceptar migrantes antes de chegarem à costa dos EUA, milhares de pessoas conseguiram chegar à costa. Até setembro, no ano fiscal 2022-23, as autoridades fronteiriças prenderam quase 3.600 pessoas no Setor Miami, que cobre mais de 1.900 quilômetros da costa da Flórida, contra pouco mais de 1.000 no ano passado.

A unidade especializada da Guarda do Estado da Flórida foi reavivada no ano passado pelo Congresso estadual para apoiar a sobrecarregada Guarda Nacional do estado. Desde então, o âmbito da Guarda do Estado expandiu-se de 400 voluntários para 1.500.



A unidade que recebeu a formação tem o poder de efetuar detenções e portar armas ao abrigo da lei estatal, ao contrário da maioria dos membros da Guarda Estatal, que até agora responderam a catástrofes naturais. Cerca de 60 pessoas foram treinadas até agora para a unidade especial.



Declaração de emergência



Em janeiro, DeSantis declarou emergência estatal relacionada ao aumento da imigração ilegal. Em agosto, DeSantis pediu ao congresso estadual 1,2 milhões de dólares devido à “necessidade imediata e emergente de pessoal especialmente treinado” para interceptar imigrantes que tentam chegar à Flórida de barco.



No seu pedido de compra, o estado escreveu que o acordo com a Stronghold SOF Solutions era necessário porque o Departamento de Assuntos Militares da Flórida era “incapaz de atender adequadamente a esta necessidade emergencial” em relação à imigração. A emergência, disse o estado, exigia “o aumento imediato da atual Guarda Estadual da Flórida com pessoal especialmente treinado”.



A Stronghold SOF Solutions se ofereceu para recrutar, examinar e treinar voluntários em suas instalações em Defuniak Springs, onde um corpo de água de 45 milhas quadradas, embarcações para treinamento na água e um helicóptero Bell 412 estavam disponíveis para recrutas.



O estado foi responsável pelo fornecimento das munições e das armas. O contrato foi executado sem um processo competitivo, tornado possível depois da declaração de emergência.



Candidato à nomeação presidencial republicana, DeSantis descreveu a imigração ilegal como um dos maiores problemas do país. Ele disse durante a campanha presidencial que os agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA deveriam ser autorizados a atirar em pessoas que cruzam a fronteira caso estas demonstrem “intenção hostil”.



Fonte: Miami Herald.