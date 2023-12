Brasileira da Flórida se prepara para estrear na liga profissional de Bodybuilding nos Estados Unidos

Carolina Surerus, 35 anos, é personal trainer e atleta de Bodybuilding (fisiculturismo) há 10 anos. Ao vencer campeonatos, um deles em Orlando em 2023, conquistou sua profissionalização no esporte e se prepara para estrear na liga profissional nos Estados Unidos.

Atualmente residindo na Flórida, Surerus já foi campeã de vários campeonatos, na categoria wellness. Esse ano participou de três concursos. Um deles foi o Mr. Olympia Amador EUA, que aconteceu em Orlando. É o maior campeonato de Bodybuilding Amador e Profissional do mundo, segundo a atleta.

"Hoje ele acontece em outros países também, mas o mais importante e com maior visibilidade é a edição dos EUA. Nesse campeonato, ganhei na minha classe e o fiquei terceiro lugar no Overall, conseguindo assim o meu Pro Card, que é a profissionalização no esporte. Agora sou uma atleta Profissional de Bodybuilding", conta.

O primeiro concurso que participou esse ano foi o "Battle of the bodies", que aconteceu dia 16 de setembro em Fort Lauderdale, no qual foi campeã na sua classe na Categoria Wellness e Campeã Overall da Categoria.

O segundo foi o "Ultimate Gran Prix", que aconteceu em 14 de outubro em Boca Raton, no qual também foi campeã na classe na categoria Wellness e Campeã Overall da categoria.

Esses dois foram qualificatórios para o Olympia Amador dos EUA, que é o maior campeonato amador do mundo. Os campeões desse campeonato se tornam profissionais de Bodybuilding, explica a atleta.

O Olympia Amador EUA em Orlando foi nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, no qual foi campeã na classe, na categoria Wellness, disputando com 18 atletas do mundo inteiro. E ficou como terceira colocada no Overall, conquistando assim seu cartão profissional.

"Essa conquista é fruto de um trabalho de 10 anos me dedicando ao esporte. Uma pessoa quando decide se tornar atleta de bodybuilding precisa entender que não é apenas gostar de treinar, vai muito além disso. É uma dedicação 24hs por dia, 7 dias na semana, com alguns pequenos momentos de relax. É uma disciplina extrema, é fazer o que tem que ser feito, todos os dias sem errar", destaca.

E pra que tudo isso aconteça, a atleta conta com profissionais especializados. O principal é um coach e um nutricionista especializado em Bodybuilding.

Sobre os planos para o próximo ano, a atleta diz que deve estrear na liga profissional, mas ainda não há uma data definida. "No momento ainda não temos uma data certa para estrear na liga profissional. Estamos esperando sair o calendário de 2024. Nosso foco tem sido melhorar pontos do físico", finaliza.