Orlando é a cidade com maior consumo de maconha na Flórida

Orlando é a cidade da Flórida com maior consumo de maconha. De acordo com a rede nacional de cannabis Verilife (site), The City Beautiful tem as maiores taxas de consumo de maconha em todo o estado da Flórida.

O relatório afirma que os habitantes de Orlando consomem cerca de 77,2 toneladas métricas de maconha todos os anos. Isso é cerca de 170.196,9 libras. O que se traduz em cerca de 7,6 gramas de maconha por mês por residente de Orlando.

Orlando aparece em 9º lugar em todo o país, atrás de Nova York, Los Angeles, Chicago e São Francisco.

O Estado da Flórida está considerando adicionar 22 novas licenças para operadores de maconha medicinal nos próximos seis meses, quase dobrando o tamanho da indústria legal de cannabis do estado, nos próximos seis meses.

O Diretor do Escritório Estadual de Uso de Maconha Medicinal, Christopher Kimball, ofereceu o cronograma provisório depois de fazer uma apresentação na quarta-feira sobre o programa de maconha medicinal ao Subcomitê de Regulamentação de Saúde da Câmara.

O escritório de Kimball aceitou 74 pedidos de 22 licenças adicionais durante um período de inscrição que terminou em abril, mas um dos candidatos desistiu desde então, disse ele. As novas licenças são exigidas ao abrigo de uma lei de 2017 que exigia o aumento do número de licenças à medida que aumenta o número de pacientes elegíveis, que atualmente ultrapassa os 850.000.

A rodada de inscrições de abril foi a primeira grande oportunidade para os recém-chegados ao setor competirem por licenças desde a aprovação da legislação de 2017. Uma rodada inicial de licenças baseou-se em uma lei de 2014 que legalizou a cannabis não eufórica para um número limitado de pacientes. Desde então, o estado licenciou 24 operadoras.