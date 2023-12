Brasileira é presa em Doral (FL), acusada de golpes em venda de benefícios de viagens

Moradora de Doral, no sul da Flórida, Ana Paula Cruz Lopez foi presa na terça-feira, 19, acusada de aplicar golpes de vendas em benefícios de viagens para outros brasileiros.



Guilherme Rodrigues, um dos brasileiros lesados, contou ao Gazeta News que Lopez realizou várias vendas de benefícios da American Airlines. Ela trabalhava na empresa, mas, segundo ele, teria saído e mesmo assim realizava as vendas como se ainda estivesse na companhia.

De acordo com a denúncia, ela aplicou o mesmo tipo de golpe usando o nome de outras companhias aéreas a pelo menos umas 200 pessoas.



"Ela se passava por funcionária, realmente ela trabalhava lá, mas deu um golpe na empresa de mais de U$200 mil dólares em cartão clonados de clientes, foi demitida por justa causa. Foi trabalhar na Latam, onde fez a mesma coisa", afirma.



Rodrigues diz que outras pessoas também foram vítimas da brasileira. "Aqui no sul da Flórida, na região de Miami, várias pessoas que pagaram a ela por benefícios de viagens. Paguei mais de U$1.500 para ter esse benefício por 1 ano e descobri que ela já estava fora da empresa por causa dos golpes de cartões clonados.

Um amigo que também pagou. São pelo menos uns U$ 12 mil que ela deve" conta.



Nesse tipo de golpe, já denunciado também no Brasil, geralmente funcionários de companhias aéreas usam benefícios concedidos a eles pela empresas, dizendo que repassariam passagens mais baratas, mas não cumprem com o "acordo".



De acordo com a denúncia, segundo Rodrigues, Lopez dava endereços falsos aos clientes para não ser localizada. Para conseguir chegar até ela pessoalmente, ele então se passou por uma outra pessoa e ligou de um número novo como sendo uma suposta nova cliente. "Falei que daria o dinheiro em mãos, mas ela nunca dava o endereço de onde residia, só de outros lugares".



Acredito que haja mais pessoas envolvidas, que seja uma quadrilha, porque ela mandaria outra pessoa no lugar dela para encontrar e pegar o pagamento dizendo que estava no Brasil. Esperamos e, quando ela voltou, entrou em contato de novo porque devia estar precisando de dinheiro urgente e eu disse que passaria U$2.500 em mãos.



Segundo Rodrigues, ela usava três ou quatro endereços diferentes e eles nunca a encontravam. Até que, através de uma outra pessoa, conseguiu rastrear um endereço onde ela estava na terça-feira. "Ela estava saindo e fechamos o carro dela para impedir. Fomos negociar e ela disse que até sexta-feira nos daria o dinheiro, mas não deu garantia alguma. Foi então que chamamos a polícia porque ela estava lesando a comunidade".



Sem conseguir resolver o impasse de ter o dinheiro de volta, Rodrigues chamou a polícia. Lopez foi detida e vai responder por fraude organizada, segundo o boletim da prisão. Ela deixou o Centro Correcional Turner Guilford Knight na quarta-feira sob fiança de US$ 20.000.



"Finalmente. A justiça foi feita, graças a Deus. A golpista foi presa e vamos tentar reaver nosso dinheiro. Isso é para servir como um alerta para que não aconteça com outras pessoas da comunidade", finaliza Rodrigues.



Qualquer pessoa que tenha sido vítima de Lopez, pode entrar em contato com Rodrigues. "Vamos colocar no B.O", ressaltou.





O Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida (FDACS) protege os consumidores de vendedores de viagens antiéticos com as seguintes dicas:



- Nunca forneça números de cartão de crédito ou de conta corrente por telefone, a menos que você tenha iniciado a ligação e tenha certeza das credenciais da empresa.



- Cuidado com táticas de vendas de alta pressão e argumentos de venda que exigem pagamento imediato. Não tome decisões precipitadas. Seja especialmente cauteloso se uma empresa oferecer que alguém retire seu dinheiro.



- Leia atentamente todo o contrato, tire dúvidas e não assine se tiver dúvidas sobre alguma coisa.



- Consulte outras agências de viagens na sua região e compare as ofertas.



- Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.



Apresentar uma reclamação



Para registrar uma reclamação contra um vendedor de viagens, use nosso formulário de reclamação on-line ou ligue para 1-800-HELP-FLA (435-7352).