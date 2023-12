Mudança cria caos para motoristas e passageiros da Uber no aeroporto de Orlando

Uma mudança no sistema do Uber está criando um caos para motoristas e passageiros no Aeroporto Internacional de Orlando ( MCO). Quem conta com o serviço de transporte por aplicativo para sair do aeroporto pode ter que esperar um pouco mais de tempo do que em qualquer outro aeroporto da Flórida, de acordo com a empresa de transporte por aplicativo.



Solicitada pela cidade de Orlando e feita pela Uber nas últimas semanas, a mudança de onde os motoristas podem estacionar para pegar os passageiros está causando alguns dos maiores atrasos em embarque e desembarque em um aeroporto do estado, tanto para passageiros das companhias aéreas quanto para os da Brightline.



Proibidos de estacionarem ilegalmente nas principais entradas do MCO, os motoristas da Uber agora são forçados a se amontoar em um único estacionamento no aeroporto para pegar passageiros, criando um engarrafamento perigoso e caótico, segundo o canal News 6.



Após reclamações das autoridades de Orlando, a Uber mudou sua cerca geográfica para evitar que os motoristas peguem passageiros fora das propriedades do aeroporto. Seu aplicativo agora só permite que os motoristas entrem na fila de coleta virtual do passageiro quando estiverem fisicamente localizados em um dos dois lotes da Transportation Network Company do aeroporto – o lote North TNC e o lote South TNC.



O problema, segundo motoristas e passageiros, é que a recepção do telefone celular, que obviamente é necessária para usar o aplicativo, é fraca ou inexistente no lote South TNC. Portanto, se os motoristas do Uber quiserem pegar um passageiro e ganhar dinheiro, eles deverão se amontoar no estacionamento da North TNC.



Com isso, o engarrafamento no estacionamento North TNC está dificultando a entrada e saída dos motoristas, aumentando o tempo de espera para a retirada dos passageiros.



O porta-voz da Uber, Javi Correoso, disse que a Uber fez a mudança de boa vontade porque foi solicitada, mas o resultado não está sendo bom para motoristas ou passageiros. “Durante anos, a Uber comunicou preocupações logísticas e de segurança à liderança da MCO em relação à preparação de operações para motoristas. Dado que os consumidores estão pagando uma taxa de coleta de US$ 7, a mais alta do país, o aeroporto de Orlando precisa investir para tornar a experiência de transporte compartilhado segura e eficiente para motoristas e passageiros", disse.



Angela Starke, vice-presidente sênior de Assuntos Públicos e Relações Comunitárias da MCO, disse que o aeroporto abriu o TNC Norte e Sul somente depois de descobrir a mudança na cerca geográfica do Uber e que o aeroporto está trabalhando para melhorar o serviço de telefonia celular.



Fonte: Click Orlando.