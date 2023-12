Aluguel diminuiu ou permaneceu o mesmo em várias cidades do sul da Flórida em novembro

Os aluguéis diminuíram em 1% a 15% em várias cidades do sul da Flórida desde o ano passado, de acordo com o último relatório mensal do Miami Metro da empresa nacional de listagem de aluguel on-line Zumper.



A empresa pesquisou a média solicitada de aluguéis em novembro de 2023 versus novembro de 2022 para novos imóveis em 29 das cidades mais populosas dos condados de Miami-Dade, Broward e Palm Beach. As listagens consistem em apartamentos, condomínios, casas e sobrados no Zumper e em sites de terceiros, incluindo o Multiple Listing Service.



ONDE OS ALUGUEIS DIMINUÍRAM



Aqui estão as cidades com as maiores quedas de aluguel para residências de um e dois quartos: Aluguéis de um quarto:



Sunny Isles Beach: 14,4%

Plantation: 10,1%

Dania Beach: 10,1%



Aluguéis de dois quartos:



Aventura: 14,5%

Norte de Miami 10,4%

Fort Lauderdale: 5,7%.



ONDE OS ALUGUEIS PERMANECEM QUASE OS MESMOS



Os aluguéis solicitados permaneceram estáveis (menos de 1% de variação) nestas cidades: Aluguéis de um quarto:



Miami Beach: 0%

Aventura: 0%

Homestead: 0%

Coral Springs (0% ),

Hallandale Beach: 0,5%

Oakland Park: 0,6%



Aluguéis de dois quartos:



West Palm Beach: 0%

Miami 0,6%

Doral: 0%

Coral Springs: 0%

Davie: 0,4%

Oakland Park: 0,5 %

Plantation: 0,8%



Fonte: Miami Herald.