Estado mais empreendedor dos Estados Unidos, Flórida encerra 2023 atraindo mais brasileiros

Considerado o estado mais empreendedor dos Estados Unidos, a Flórida encerra 2023 atraindo mais brasileiros que vieram para morar e abrir novos negócios.

De acordo com um estudo do The Digital Project Manager, que analisou dados em oito indicadores, o Sunshine State recebeu a pontuação mais alta no índice de empreendedorismo do país: 65,12. A análise incluiu a porcentagem da população que iniciou um novo negócio, a porcentagem de startups ainda ativas após um ano e o número de pequenas empresas por 100.000 habitantes.

O grupo de projetos digitais afirma que a Flórida tem a maior porcentagem da população que iniciou um negócio, sendo de 0,61% da população do Sunshine State. Desse grupo, 86% dos que iniciaram um emprego por escolha e não por necessidade.

"Essas start-ups têm o maior número de empregos criados no primeiro ano, com 6,53 empregos criados para cada 1.000 habitantes", afirma o Gerente de Projetos Digitais. "Com 13.238 pequenas empresas por 100.000 habitantes, este é o maior número em qualquer estado. Os habitantes da Flórida têm uma mentalidade empreendedora que não beneficia apenas a si mesmos, mas também às suas comunidades com os empregos que criam".

Brasileiros apostam na Flórida

Um dos brasileiros que apostaram na Flórida para abrir um negócio é Anderson Mucena, CEO da X-Pay Innovation Payment, uma empresa de finanças que opera em todo o país, mas cuja sede fica em Orlando. Natural de São Paulo, Mucena conta que escolheu a Flórida por conta da adaptação, do clima e pelo alto número de turistas e brasileiros, tanto moradores quanto turistas.

Aberta em 2021, a empresa começou a operar somente este ano e vai oferecer pagamentos via pix internacional a partir de janeiro. "Operamos com banking e meios de pagamento (físico e digital). Estamos finalizando para dar a oportunidade aos turistas brasileiros de comprarem aqui nos EUA pagando com pix. Os brasileiros que pagam utilizando seus cartões aqui, pagam 5,38% de IOF ( Imposto sobre Operações Financeiras). E os estabelecimentos que recebem turistas terão esse grande diferencial", explica.

Os brasileiros na Flórida também fizeram contribuições significativas para a economia do estado. De acordo com um relatório da Florida Chamber Foundation, a comunidade brasileira contribui anualmente com aproximadamente US$ 10,7 bilhões para a economia da Flórida. Essa contribuição vem de vários setores, incluindo imobiliário, financeiro e varejo.

Mais mulheres empreendedoras

Trabalhando na área de contabilidade e abertura de empresas na Flórida, Sandra Llusa fala sobre mudanças no perfil dos brasileiros empreendedores, com mais mulheres à frente dos negócios.

"Senti muita diferença esse ano de 2023 na área, principalmente, muitas mulheres investindo e se dedicando a ter seu próprio business. Cresceu muito a procura e percebo que cada vez mais as mulheres estão se destacando no empreendedorismo. 80% das empresas que eu abri em 2023 foram para novas empreendedoras. E eu incluída nessa percentagem", analisa.

Para a contadora, abrir empresa nos Estados Unidos não é complicado, desde que haja uma boa orientação profissional. "Basta você ter orientação de um profissional, principalmente em como manter e saber a melhor opção para seu tipo de negócio. Ninguém abre uma empresa para dar errado, né?", destaca.

Llusa oferece assessoria e orientação antes, durante e depois do processo de abertura da empresa na Flórida. Segundo ela, percebeu uma expansão de negócios comandados por brasileiros nos últimos anos.

"Resolvi ensinar pois percebi o quanto esta área está crescendo e quanto as pessoas estão à procura de uma renda extra e algo diferente para oferecer. Oriento a melhor opção para o negócio sempre levando em conta o status dos donos, se estão em algum tipo de visto, o tipo de negócio, os impostos envolvidos e tudo para que não tenham surpresas futuras", afirma.

Uma das áreas que mais está crescendo aqui na Flórida, segundo Llusa, é o de "vendas online, serviços de marketing digital e consultorias principalmente de brasileiros que moram no Brasil e estão com clientes aqui nos Estados Unidos."

Depois da Flórida, entre os cinco primeiros estados mais empreendedores estão a Geórgia, com uma pontuação de 59,31; Michigan, com 58,39; Oklahoma, com 57,58; e Montana, com 57,36, segundo o The Digital Project.