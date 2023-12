Projeto de lei que enfraquece as leis de trabalho para adolescentes de 16 e 17 anos avança na Flórida

Um projeto de lei que enfraquece as leis de trabalho para jovens de 16 e 17 anos da Flórida está avançando na legislatura estadual, sendo aprovado em seu primeiro comitê na quarta-feira, 13. A política elimina restrições de toque de recolher para alguns adolescentes e permite que trabalhem mais horas, inclusive no turno da noite.

A maioria do Partido Republicano do Subcomitê de Reforma Regulatória e Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovou o projeto HB 49 de acordo com as linhas partidárias. Isso o deixa um passo mais perto do plenário da Câmara antes da sessão do próximo ano, em janeiro.

Especificamente, o projeto de lei elimina as atuais restrições de toque de recolher para jovens de 16 e 17 anos, permitindo-lhes trabalhar antes das 6:30am e depois das 11pm. Os adolescentes também teriam permissão para trabalhar mais de 30 horas por semana, além dos dias anteriores às aulas. Os intervalos obrigatórios de 30 minutos da Flórida após quatro horas de trabalho contínuo permaneceriam, mas apenas para menores de 15 anos. Os governos municipais e distritais evitaram, em muitos casos, contornar os padrões.

"Isso nos alinha com a lei federal e com 24 outros estados - principalmente estados azuis e liberais", disse a deputada Linda Chaney, R-St. Petersburg, que apresentou o projeto de lei antes da sessão.

Chaney listou para o comitê os motivos pelos quais ela estava pressionando a política. Ela disse que isso ajudaria a reforçar a força de trabalho da Flórida, manteria as restrições ao trabalho perigoso e concederia às crianças que desejam trabalhar uma chance de fazê-lo.

Atualmente, de acordo com a lei da Flórida, é ilegal que os empregadores contratem menores de 18 anos mais de 30 horas por semana durante o ano letivo, os coloquem para trabalhar durante o horário escolar, os coloquem para trabalhar durante a noite (entre 23h e 6h30) ou programar adolescentes mais velhos para trabalhar mais de seis dias seguidos.

Há exceções a isso, incluindo alunos matriculados em programas de carreira e educação técnica em escolas públicas, menores que são ou foram casados e menores empregados em residências (como babás, por exemplo) ou empregados por seus pais. Isenções também podem ser solicitadas.

Seis alterações propostas pelos democratas, incluindo a redação que exige que as empresas que empregam jovens de 16 e 17 anos mantenham um registro de incidentes de assédio sexual no local de trabalho e o forneçam aos seus pais, foram rejeitadas pela maioria republicana do subcomitê.

O Florida Policy Institute, que se autodenomina apartidário, condenou a aprovação. Em um comunicado, o CEO da FPI, Sadaf Knight, disse que o HB 49 permitiria que os empregadores "explorassem ainda mais os trabalhadores adolescentes na Flórida".

Os democratas tentaram em vão diluir as mudanças propostas, mas não tiveram votos para concretizar qualquer uma das suas alterações. No debate, os membros alertaram que a aprovação prejudicaria mais as crianças do que ajudaria.

Fonte: WPTV.