Projetos de transportes do governo estadual atingem déficit de financiamento

Um programa de 7 mil milhões de dólares para avançar uma série de projetos de transportes atingiu um déficit de financiamento ao entrar no seu segundo ano e exigirá mais dinheiro do que o inicialmente planejado do fundo de receitas gerais do estado. As informações são do Orlando Weekly.

O orçamento proposto pelo governador Ron DeSantis de 114,4 bilhões de dólares para o próximo ano fiscal inclui 632 milhões de dólares que viriam de receitas gerais e não através de financiamento ou empréstimos para o programa Moving Florida Forward.

O secretário do Departamento de Transportes, Jared Perdue, também solicitou US$ 513 milhões, que deverão ser gerados por meio de juros sobre investimentos do departamento, para "fechar" o financiamento do programa Moving Florida Forward.

O dinheiro adicional é necessário para um projeto da Poinciana Parkway na Flórida Central e um projeto da Interstate 10 no Panhandle.

"Conseguimos fechar parte da lacuna (US$ 3 bilhões) por meio de títulos, empréstimos e financiamentos adicionais propostos", disse Perdue aos membros do Subcomitê de Infraestrutura e Dotações para Turismo da Câmara na semana passada. "Fechamos uma lacuna de cerca de US$ 1,7 bilhão. Mas ainda há necessidade de finalizar esse plano para que possamos levar adiante o projeto I-10 e o Conector Poinciana (Parkway).

Com um preço de US$ 1,31 bilhão, o projeto Poinciana Parkway é uma extensão de seis quilômetros da fronteira dos condados de Osceola e Polk ao norte da Interstate 4, no trevo da State Road 428.

A ampliação de um trecho da Interestadual 10 na área de Pensacola tem um custo projetado de US$ 162 milhões.

O Legislativo aprovou nesta primavera US$ 4 bilhões para Moving Florida Forward e incluiu-o no plano de trabalho de US$ 14,5 bilhões do departamento, com os US$ 3 bilhões adicionais previstos principalmente para virem de empréstimos e financiamentos.

