Tribunal da Flórida nega aborto a menor de idade sem o consentimento dos pais

Um tribunal estadual de apelações manteve na sexta-feira, 15, a decisão de um juiz do condado de Calhoun que impedia uma menor de idade de fazer um aborto sem notificação e consentimento dos pais ou responsável.



A decisão unânime de um painel de três juízes do 1.º Tribunal Distrital de Recurso não detalhou as circunstâncias do caso, incluindo a idade da menor, que foi identificada pelo pseudônimo Jane Doe.



Mas o painel apoiou uma decisão do juiz Brandon Young, que concluiu que a menor “não demonstrou maturidade suficiente” para receber uma dispensa da exigência de notificação e consentimento, de acordo com o tribunal de apelações.



“Em uma ordem detalhada, o tribunal local determinou, com base na apresentação não adversarial, que Doe não havia estabelecido por meio de evidências claras e convincentes que ela era suficientemente madura para decidir se interromperia sua gravidez”, diz a decisão de sexta-feira do tribunal de apelações pelos juízes Rachel Nordby, Robert Long e M. Kemmerly Thomas.



Thomas escreveu um parecer concordante que indicava que o caso incluía uma questão sobre a nomeação de um tutor para a menor. Ela escreveu que o processo de isenção de notificação e consentimento é limitado.



“Pergunta apenas se a menor demonstrou maturidade suficiente para fazer um aborto sem o conhecimento e consentimento dos pais ou responsável legal”, escreveu Thomas. “Não é o processo pelo qual um familiar é nomeado para atuar como responsável legal do menor. Na medida em que Doe e os seus entes queridos desejem obter uma ordem judicial nomeando um membro da família como tutor legal de Doe, podem apresentar uma petição de tutela junto do tribunal distrital. O registro é desprovido de qualquer evidência de que uma ação legal emergencial tenha sido tomada para adquirir a designação de tutela legal temporária ou permanente.”



Lei da Flórida



Os eleitores da Flórida aprovaram em 2004 uma emenda constitucional que abriu caminho para que o Legislativo aprovasse uma lei exigindo que os pais ou responsáveis fossem notificados antes que menores fizessem aborto. Os legisladores em 2020 acrescentaram a isso a exigência de consentimento.



A questão tem sido controversa há muito tempo, com os defensores dos requisitos dizendo que os menores não têm maturidade suficiente para tomar decisões sobre o aborto. Mas os opositores argumentaram, em parte, que alguns menores poderiam enfrentar problemas como abuso se os seus pais descobrissem que estavam grávidas.



Os legisladores incluíram um processo para que menores fossem a tribunal e contornassem os requisitos de notificação e consentimento. Tais casos que chegam aos tribunais de recurso são relativamente raros.



Mas o 1º Tribunal Distrital de Recurso em 2022 manteve pelo menos duas decisões de juízes distritais para impedir que adolescentes fizessem abortos. Uma dessas decisões, num caso do condado de Escambia, chamou a atenção generalizada, uma vez que o adolescente que procurava a isenção foi descrito por um juiz como tendo quase 17 anos e “sem pais”.

A lei estadual exige que as audiências nesses casos sejam fechadas ao público. Além disso, os registros são mantidos confidenciais.



Fonte: Orlando Weekly.