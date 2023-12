Homem é atacado até a morte pelo próprio cachorro em Miami (FL)

As autoridades estão investigando depois que um homem de 29 anos foi atacado até a morte por seu próprio cachorro em sua casa no condado de Miami-Dade.

A polícia de Miami-Dade identificou a vítima como Alexander Andres Torres, de Miami e disse que o incidente aconteceu pouco depois das 19h, em uma casa perto do quarteirão 1200 do Southwest 104th Terrace em Kendall.

De acordo com a polícia, um amigo de Torres não tinha notícias dele há algum tempo e foi verificar, encontrando-o morto na garagem de casa, com sinais de mordidas de cachorro.



Os vizinhos descreveram o cão, mistura de terrier macho, como amigável e não agressivo em interações anteriores.



Raisa Pereda, que mora nas proximidades, disse ao Local 10 News que interagiu com o cachorro várias vezes, mas nunca teve problemas com ele antes. “É um cachorro grande, mas nunca vi algo de errado com ele”, disse ela.



Os detetives estão aguardando o médico legista para determinar a causa exata da morte.

“Independentemente da raça do cão, esta é uma circunstância muito infeliz”, disse o detetive do MDPD Andre Martin. “Não é uma circunstância que qualquer dono de animal de estimação pense que encontraria se tivesse um animal de estimação e nossas condolências vão para a família da vítima.”

Miami-Dade Animal Services divulgou um comunicado sobre o incidente na quarta-feira, 20:

“Estendemos nossas mais profundas condolências à família e entes queridos afetados por este trágico incidente. Em 19 de dezembro, a equipe de fiscalização dos Serviços de Animais do Condado de Miami-Dade respondeu a uma chamada do Departamento de Polícia do Condado de Miami-Dade (MDPD) sobre um incidente de mordida de cachorro envolvendo uma grande mistura de terrier macho tigrado marrom e branco. Este caso ainda está sob investigação.

O cachorro foi pego e atualmente está sob custódia do Animal Services. Nossa equipe continua prestando assistência ao MDPD na investigação em andamento sobre este incidente.”

Fonte: Local 10.