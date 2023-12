AAA oferece reboque gratuito na Flórida durante festas de fim de ano

Para reforçar a segurança no trânsito durante as festas de fim de ano na Flórida e em outros estados, a American Automobile Association (AAA) vai oferecer reboque gratuito para motoristas. O serviço é gratuito para qualquer pessoa, mas tem algumas regras.



O serviço Tow to Go serve para evitar que motoristas embriagados peguem o volante e estará disponível a partir das 6pm desta sexta-feira, 22 de dezembro, até 6h da manhã de terça-feira, 2 de janeiro de 2024.



“Se você se deparar com a decisão de dirigir após ter consumido bebida álcoolica, largue as chaves e pegue o telefone para ligar para o Tow to Go”, disse o porta-voz da AAA, Mark Jenkins. “Enviaremos um caminhão para levar você e seu veículo a um local seguro em um raio de 16 quilômetros.”



Segundo a AAA, a estimativa é de mais de 937.000 motoristas que poderão precisar ser resgatados com problemas no carro durante o período. Portanto, "trate o Tow to Go como último recurso", pede a associação, que incentiva os motoristas a planejarem com antecedência se vão beber fora.



"Isso significa escolher um motorista designado, ficar onde você está comemorando, usar um táxi ou serviço de transporte compartilhado, como Uber ou Lyft, ou encontrar outra forma de transporte sóbrio", orienta.



AAA oferece Tow to Go durante feriados importantes há 25 anos. Durante esse período, a AAA retirou das estradas mais de 25.000 motoristas embriagados. Aproximadamente um terço de todas as mortes em acidentes de trânsito nos Estados Unidos envolvem motoristas bêbados.



O número para ligar é (855) 2-TOW-2-GO ou (855) 286-9246.



Além da Flórida, o serviço também está disponível na Geórgia, Iowa, Michigan, Dakota do Norte, Nebraska, Tennessee, Wisconsin e partes do Colorado, Carolina do Norte e Indiana.



Diretrizes importantes para reboque:

- Viagem confidencial para uma pessoa e seu veículo até um local seguro. Passageiros adicionais precisam tomar outras providências



- Você não pode marcar hora para usar o serviço Tow to Go, ele foi projetado para ser usado como último recurso, portanto, tenha um motorista designado antes de tomar sua primeira bebida.



- Em algumas situações, a AAA pode precisar tomar outras providências para que um indivíduo tenha uma carona segura para casa.