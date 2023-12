Projeto de lei da Flórida propõe deslocar impostos do turismo para o cinema

Um novo projeto de lei foi apresentado por um legislador da Flórida que deslocaria alguns dos impostos estaduais sobre o turismo para subsidiar a indústria cinematográfica do estado.

A senadora estadual Linda Stewart, D-Orlando, patrocinou o projeto de lei 872 do Senado. Ele autorizaria o uso de recursos de condados que impõem um imposto de desenvolvimento turístico para financiar incentivos para produções de cinema e televisão. Stewart apresentou um projeto de lei semelhante em 2020, mas o projeto morreu no Comitê de Dotações.



Atualmente, o imposto de desenvolvimento turístico só está autorizado a ser usado para promover o turismo na Flórida ou melhorar, adquirir ou manter centros de convenções, arenas esportivas, zoológicos, praias e outras instalações públicas de propriedade e operação públicas localizadas dentro dos limites do condado ou impostos especiais. distrito onde o imposto é cobrado.

No entanto, o projeto de lei pode encontrar alguma dificuldade em sua aprovação depois que o Crédito Fiscal da Indústria do Entretenimento foi revogado em junho, quando o governador Ron DeSantis sancionou o Projeto de Lei 5 da Câmara.

Um relatório do Gabinete de Investigação Econômica e Demográfica do Legislativo, divulgado em Fevereiro, concluiu que por cada dólar investido no programa de isenção de impostos sobre vendas da indústria do entretenimento, apenas 49 cêntimos foram devolvidos, enquanto o programa de incentivos financeiros da indústria do entretenimento devolveu apenas sete cêntimos por cada dólar.

Os democratas da Flórida se opuseram à retirada dos incentivos fiscais, afirmando que acrescentaram cerca de US$ 25 milhões aos cofres do estado, argumentando ainda que a Flórida estava perdendo oportunidades de negócios e emprego para os estados vizinhos, Geórgia e Carolina do Norte, porque ambos os estados têm mais incentivos à indústria cinematográfica para oferecer.

Um relatório de auditoria de dezembro do Centro de Pesquisa Fiscal da Universidade do Estado da Geórgia avaliou os incentivos fiscais do crédito fiscal para filmes da Geórgia e descobriu que as alegações da indústria de que criou cerca de 60.000 empregos no estado foram exageradas.



Fonte: The Center Square.