Mulher é presa na FL por manter mais de 300 animais em casa com mãe idosa

Uma mulher foi presa por acusações de crueldade e negligência animal depois que a polícia descobriu 309 animais na casa móvel onde ela morava com sua mãe idosa na cidade de Frostproof, condado de Polk, na região central da Flórida.



164 pássaros, 142 gatos e três cães foram apreendidos de sua propriedade pela polícia, que acrescentou que os níveis de amônia dentro de casa eram “letais”.



Um policial foi enviado à casa em 21 de dezembro para realizar uma verificação do bem-estar de uma mulher de 75 anos que supostamente vivia em uma possível “situação de acumulador” com gatos dentro do casa, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Polk.



Quando o policial chegou, ele encontrou Lisa Lacharite, de 48 anos, no jardim da frente da casa. Ela disse ao policial que era a cuidadora de sua mãe, acrescentando que tinha problemas de saúde.



Enquanto esperava do lado de fora, ele notou um forte cheiro de amônia. Ao entrar para ver a idosa, o cheiro era insuportável, afirmou o policial no relatório.



O policial entrou primeiro num alpendre fechado onde viu várias gaiolas de arame com cerca de 75 galinhas, pavões e patos, alguns dos quais pareciam desnutridos e doentes. Dentro da casa, ele relatou ter visto 50 gatos correndo, subindo nos móveis e sentados nas bancadas da cozinha.



Pela situação, ele chamou mais policiais e equipes de emergência para apoio. Membros do Corpo de Bombeiros e Resgate do Condado de Polk coletaram amostras de ar para avaliar a presença de amônia, que supostamente media entre 70 e 100 partes por milhão (ppm). O nível acima de 50 ppm é perigoso e possivelmente letal para a saúde humana, bem como animais, disseram.



A idosa foi retirada de casa para evitar mais exposição às condições. Lacharite afirmou que resgata gatos e cuida de galinhas e pássaros. Ela foi presa por cinco acusações de crueldade contra animais, 304 acusações de negligência com animais e uma acusação de negligência de um idoso, e foi transportada para a Cadeia do Condado de Polk.



Lacharite teria admitido à polícia que sabia que as condições da residência não eram boas para humanos ou animais, mas disse que estava "sobrecarregada" pelo número de animais na casa, e que se tornara demasiado difícil de gerir.



Todos os animais serão avaliados por veterinários e colocados para adoção.



Fonte: Fox News.