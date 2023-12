Flórida teve menos acidentes, mas mais mortes nas estradas em 2023

A Flórida teve menos acidentes nas estradas, mas mais mortes nas estradas em 2023. O número total de acidentes diminuiu cerca de 200, enquanto os acidentes mortais aumentaram 5, com um total de 59 vítimas mortais, segundo um balanço da Patrulha Rodoviária da Flórida.



“Parece que aumentamos cerca de cinco mortes este ano em comparação com o ano passado, é um pequeno aumento, mas para nós, mais um é demais”, disse o tenente do Escritório de Relações Públicas da Patrulha Rodoviária da Flórida, Jason King. “As causas contribuintes podem ser qualquer coisa, desde velocidade, direção descuidada, direção agressiva, equipamentos defeituosos nos veículos, direção distraída, coisas que fazem com que as pessoas tendam a relaxar e esquecer de estar atentas à estrada.”



O FHP aumentou a fiscalização sobre DUI - Driver Under Influence (dirigir sob influência) em 2023. Segundo as estatísticas, eles prenderam 223 pessoas por DUI, o que é 21 a mais do que prenderam em 2022.



“Queremos manter o número de acidentes baixo, na verdade queremos manter o resto do ano encerrado, sem mais prisões por DUI, se pudermos evitar, especialmente acidentes fatais”, disse King.



Os agentes responderam a mais de 2.000 acidentes somente no condado de Bay.



“Parece que o condado de Bay chama nossa atenção e nossos esforços pela quantidade de acidentes, pela quantidade de repressões, pela quantidade de mortes e pela quantidade de DUI que infelizmente são obtidos fora do condado de Bay”, disse King. “Esperamos que, por meio desses esforços, não apenas no condado de Bay, mas nos outros cinco condados que atendemos, nossos esforços ajudem a manter as pessoas seguras”.



As estatísticas de acidentes de carro na Flórida para 2023 incluem os seguintes dados até 19 de agosto de 2023, contabilizou o Bernstein Injury Law:



239.810 acidentes de carro no total.

1.886 mortes em acidentes automobilísticos.

99.393 acidentes com lesões totais.

4.916 acidentes de bicicleta no total, com 127 mortes.

5.893 acidentes de motocicleta com 347 mortes.



Ocorrem mais de 3.500 mortes em acidentes a cada ano no estado da Flórida. Houve 3.529 mortes na Flórida em 2022. Esse número é inferior ao número de mortes em 2021, que foi de 3.741.



Centros urbanos como Miami, Orlando, Tampa e Jacksonville apresentam maior concentração de acidentes automobilísticos devido à alta densidade populacional e ao grande volume de tráfego. Além disso, as principais rodovias interestaduais, como Florida Turnpike, I-10, I-75, I-95 e I-4, são conhecidas por serem zonas propensas a acidentes.