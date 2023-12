Turista é arrastado durante assalto em Fort Lauderdale (FL); veja dicas de segurança

Um turista foi arrastado durante um assalto à mão armada em Fort Lauderdale, no sul da Flórida. A cena chocante trouxe à tona o lembrete da polícia de que é preciso tomar cuidado, principalmente nessa época do ano quando as cidades recebem mais turistas.



O assalto aconteceu em 9 de dezembro, próximo à movimentada Las Olas Boulevard e San Marco Drive, de acordo com a Polícia de Fort Lauderdale.



Uma testemunha registrou a maior parte dos momentos assustadores — nele, dois homens brigam no chão, e um homem vestindo um suéter preto bate na vítima, que está vestindo uma camisa rosa. A esposa da vítima gritando, implorando para que parassem – até mesmo tentando bater neles para afastá-los.



“Alguém chame a polícia. Ligue para o 9-1-1”, ouve-se alguém dizendo.

Em seguida, os suspeitos arrastam a vítima pelo braço, roubando seu Rolex de ouro dos anos 1950, avaliado em US$ 45 mil. Os ladrões fogem e entram em um carro que os espera em uma placa de pare.



De acordo com a Polícia de Fort Lauderdale, o casal roubado é do Canadá. Eles estavam dando um passeio pela avenida, voltando para o hotel quando foram abordados aleatoriamente e apontados com uma arma.



Qualquer pessoa que reconheça o carro no vídeo ou os suspeitos deve ligar para o Crime Stoppers no número 954-493-TIPS.



Dicas de segurança para turistas



- Esteja atento ao que está ao seu redor, especialmente quando você se aventurar em uma área desconhecida, fora dos roteiros turísticos mais conhecidos.

- Peça ao pessoal do hotel instruções para chegar ao seu destino e leve consigo um mapa local e rodoviário no veículo. Se você tiver um GPS, use-o. Mas certifique-se de removê-lo do para-brisa ou painel sempre que deixar o carro sem vigilância.

- Certifique-se de ter gasolina suficiente para chegar aonde está indo.

- Ao dirigir, mantenha todas as portas trancadas e use cintos de segurança... É LEI NA FLÓRIDA.

- Se você não puder levar seus objetos de valor sempre que parar, guarde-os no porta-malas do veículo ou fora da vista dos transeuntes antes de chegar ao seu destino.

- Se alguém suspeito se aproximar do seu veículo enquanto você estiver parado no trânsito ou em um estacionamento, toque a buzina do veículo constantemente.

- Estacione em uma área bem iluminada e com muito tráfego de pedestres ao chegar e verifique o interior do seu veículo ao retornar.

- SEMPRE tranque as portas do veículo, mesmo que pretenda retornar imediatamente.

- Ao retornar ao veículo, tenha a chave da porta em mãos.

Here are some tips from @NHTSAgov to help you prevent becoming a victim:

- Park in a secured garage whenever possible

- Apply a physical steering wheel lock bar

- Apply a physical wheel boot

- Block in the targeted vehicle with a non-susceptible make vehicle (2/2) — Fort Lauderdale Police (@ftlauderdalepd) December 11, 2023