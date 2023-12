Legislador da Flórida propõe eliminar impostos de pequenas empresas

Um legislador cuja família administra uma pequena empresa de marina no sudoeste da Flórida apresentou um projeto de lei visando a redução dos impostos comerciais locais. O House Bill 609 acabaria com a exigência de muitas empresas de pagar taxa anual aos condados e cidades.



O deputado Adam Botana, R-Bonita Springs, propôs o House Bill 609, que acabaria com a exigência de muitas empresas de pagar aos condados e cidades normalmente cerca de US$ 25, mas às vezes muito mais, anualmente. Ele disse que as pequenas empresas ainda estão sofrendo com a pandemia.



“As pessoas estão tentando se recuperar. Parece uma forma de ganhar dinheiro para cidades e condados”, disse Botana ao The News-Journal. "Eles têm seu imposto ad valorem. É assim que você deve arrecadar dinheiro."



Os impostos ad valorem – ou sobre a propriedade – são a principal forma de os governos locais cobrarem receitas para fornecer os serviços que os residentes exigem. A eliminação das taxas de utilização, como os impostos comerciais locais, fará com que os impostos sobre a propriedade pagos pelos proprietários aumentem, afirmam alguns críticos.



Para muitas comunidades em todo o estado, os impostos comerciais locais proporcionam mais do que receitas para os governos locais. Eles ajudam os planejadores a garantir que as empresas estão operan do dentro de um zoneamento adequado, os bombeiros sabem quando é necessária uma inspeção de segurança para uma nova empresa e os departamentos de desenvolvimento econômico acompanham o que está a abrir e o que está a fechar.



O projeto de lei de Botana ainda não tem companheiro no Senado, mas foi encaminhado à Comissão de Meios e Meios da Câmara.