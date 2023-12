Seguro de carro na Flórida é o mais caro do país; Por que as taxas são altas?

O valor do seguro de carro na Flórida é o mais caro do país. Mas o que está “impulsionando” o aumento das taxas?



O alto preço do aluguel e do seguro residencial já impactam a vida dos moradores da Flórida. Agora, uma análise de Karen Hensel, investigador do canal 7News, diz que não é apenas caro morar na Flórida, mas também dirigir.



“Embora estejamos vendo picos no seguro automóvel em todos os lugares, a Flórida infelizmente é pior do que muitos outros estados”, diz Mark Friedlander, do Insurance Information Institute, uma organização de pesquisa que representa o setor. Na verdade, o pior, segundo ele.



Mark Friedlander diz que os motoristas da Flórida estão pagando agora um prêmio médio de US$ 3.183 por ano. Isso é 58% superior à média nacional de US$ 2.014.



“A Flórida de repente não ficou ruim. Sempre foi ruim. Agora, pode ser um pouco pior”, completou.



Maria Garcia diz que o aumento mensal de US$ 40 em seu seguro de carro a fez pensar em desistir completamente de dirigir. “Não tem multa, não tem nada e continua subindo. Eu diria uns US$ 40 a mais", disse a motorista. “No momento, acho que o custo de vida é uma droga. Não é como costumava ser. Lutamos um pouco, mas agora você luta mais.”



Um “pesadelo de seguro automóvel” foi como um pequeno empresário o descreveu para 7Investigates. Ele disse que o prêmio do seguro por seu caminhão e trailer passou de US$ 7.800 por ano para quase US$ 14.000, apesar de um “registro de direção perfeito”.



Por que os preços estão subindo?



Fraude de seguros, roubos de veículos e carros inundados abrem caminho para taxas mais altas. Mas isso é apenas o começo. Para Mark Friedlander, mais gravidade de acidentes e reparos mais caros também contribuem para o alto custo.



Ainda outra razão, de acordo com um artigo do Washington Post no mês passado, são as “lojas de vidros automotivos ‘inescrupulosas’ da Flórida” que cobram caro demais para substituir pára-brisas danificados.



Se as seguradoras se recusarem a pagar esses custos inflacionados, as reclamações poderão ir a tribunal. De 591 ações judiciais sobre vidros e pára-brisas movidas em 2011, este ano, a Flórida bateu um recorde com mais de 46 mil ações judiciais.







As taxas podem variar em centenas de dólares, então pesquisar bem antes de escolher é a melhor dica. Outras maneiras de economizar incluem descontos para motoristas seguros e pacotes de múltiplas apólices.



Rob Kornahrens diz que sua empresa de coberturas encontrou uma maneira de economizar em seus 270 veículos: colocar câmeras nos veículos. As câmeras ajudam a impedir reclamações fraudulentas de acidentes por parte de outros motoristas.



Mas, quer a apólice seja comercial ou pessoal, o alto preço do seguro automóvel está impactando mais a vida na Flórida.