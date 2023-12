Intenso tráfego aéreo para o sul da Flórida causa atrasos de voos em todo o estado

Um grande volume no tráfego aéreo está provocando atrasos nos aeroportos em todo o estado. Em alguns, os atrasos dos voos chegam a 4 horas.

O Aeroporto Internacional de Palm Beach teve um tempo médio de atraso em terra de 223 minutos – quase quatro horas – por volta das 19h30 de quarta-feira, de acordo com o site de rastreamento FlightAware.

Mais de 145 voos atrasaram dentro e fora do PBI e cinco foram cancelados. Os voos estão sendo espaçados em todo o estado para mitigar o tráfego aéreo pesado, disse o porta-voz do PBI, Joe Harrington.



Na manhã desta quinta-feira, 28, alguns voos no aeroporto de Palm Beach ainda estavam atrasados, mas tinham um atraso de entrada de apenas cerca de 70 minutos, de acordo com a FlightAware.



"Estamos sendo afetados por um atraso em terra, assim como todos os principais aeroportos da península da Flórida", disse Harrington em comunicado.



A FAA não emitiu um alerta para o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, mas ainda houve atrasos significativos relatados na tarde de quarta-feira, com mais de 300 voos de entrada e saída do aeroporto atrasados e sete voos de ida e volta cancelados.



O Aeroporto Internacional de Miami estabeleceu um novo recorde no fim de semana. Quase 200.000 viajantes passaram por seus terminais no sábado e está a caminho de ver um 2024 possivelmente mais movimentado. Cerca de 2,8 milhões de viajantes deverão passar pelo aeroporto durante o período de viagem de 17 dias nas férias de inverno.



O aeroporto de Naples estava paralisado totalmente devido ao volume na tarde de quarta-feira. O Aeroporto Internacional do Sudoeste da Flórida ficou paralisado em média 60 minutos devido ao volume, de acordo com o site da Administração Federal de Aviação.



Já os voos para o sul que se aproximam de uma área restrita perto de Jacksonville seriam atrasados em média 88 minutos na quarta-feira, ou redirecionados devido ao volume do espaço aéreo. Enquanto isso, os voos do sudeste que cruzavam o Golfo do México atrasaram em média seis minutos, segundo a FAA.



O clima também está afetando os tempos de voo. As companhias aéreas pedem que os passageiros verifiquem a situação do voo antes de seguir para o aeroporto. É possível checar por aplicativos da companhia ou pelo telefone e pelo FlightAware.

We're getting lots of questions about air traffic volume today. Please visit https://t.co/smgdqJNBiL for the latest updates. https://t.co/hdLnbtSm0j