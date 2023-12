Do primário à universidade: veja as melhores escolas da Flórida em 2023

Várias escolas de ensino médio, médio, fundamental e faculdades e universidades da Flórida tiveram classificação elevada em 2023 e ficaram entre as melhores do país.



A Flórida teve destaque em diversas análises de dados e classificações baseadas em estudos para a educação, do U.S. News & World Report, Niche, Newsweek e outros.



Alguns destaques:



De acordo com o US News, a Flórida possui várias das melhores escolas de ensino primário, fundamental e ensino médio. A Escola de Estudos Avançados de Miami chegou ao terceiro lugar na lista nacional das melhores escolas de ensino médio do país.



Na Flórida, as cinco melhores escolas de

são:

School for Advanced Studies, Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade, Miami



Pine View School, Escolas do condado de Sarasota, Osprey



Archimedean Upper Conservatory Charter School) Escola Charter do Conservatório Superior Arquimediano), Miami



Westshore Junior/Senior High School, Melbourne, Escolas Públicas de Brevard



Marine Academy of Science and Technology, North Miami, Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade

As cinco melhores escolas de

são:

Escola primária de Jacksonville Beach, escolas públicas do condado de Duval



Escola Pine View, Escolas do condado de Sarasota



Academia Miramar South, Escolas Públicas do Condado de Broward



Orlando Gifted Academy, Escolas Públicas do Condado de Orange



Escola primária Morikami Park, distrito escolar do condado de Palm Beach



As cinco melhores escolas de

da Flórida são:

Doral Academy of Technology, Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade



Okaloosa Stemm Center, distrito escolar do condado de Okaloosa



Escola Pine View, Escolas do condado de Sarasota



West Shore Junior/Senior High School, Escolas Públicas de Brevard



Escola Sanibel, distrito escolar do condado de Lee

Melhores distritos escolares e faculdades

O site de classificação e avaliação Niche também avaliou os melhores distritos escolares e faculdades. As Escolas do Condado de Sarasota foram eleitas o melhor distrito escolar do estado, enquanto a Universidade da Flórida em Gainesville foi a melhor faculdade do estado, de acordo com o site.

Finalmente, a lista das

da revista Money incluía 10 instituições da Flórida.

São elas:



University of Florida, Gainesville (5 stars)



Florida International University, Miami (4.5 stars)



Florida State University, Tallahassee (4.5 stars)



University of Central Florida, Orlando (4.5 stars)



University of South Florida, Tampa (4.5 stars)



Florida Atlantic University, Boca Raton (4 stars)



New College of Florida, Sarasota (4 stars)



University of North Florida, Jacksonville (4 stars)



Florida Agricultural and Mechanical University, Tallahassee (3.5 stars)



Florida Southern College, Lakeland (3.5 stars).

Para ver a pesquisa completa, clique aqui.