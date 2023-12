Ano Novo na Flórida será com temperaturas abaixo dos 50ºF

A Flórida terá temperaturas abaixo dos 50º Fahrenheit no último final de semana do ano. Um sistema de alta pressão está puxando ar frio provocando queda nas temperaturas na véspera de Ano Novo, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.



Segundo o National Weather Service, o dia mais frio será no domingo, 31, véspera do Ano Novo, quando as temperaturas ficarão na casa dos 50ºF em Miami-Dade e Broward e 47ºF no condado de Palm Beach, à noite e ao amanhecer. Em Orlando, as temperaturas devem chegar aos 41ºF e Tallahassee 35ºF.



O ar mais frio significará máximas na casa dos 60ºF nesta sexta-feira, 29, com mais de 50ºF para o norte do Lago e Volusia, que também terá mais de 30ºF durante a noite.



“Espere um clima calmo com manhãs frias e tardes frescas durante o fim de semana”, afirmou o NWS em sua previsão de sexta-feira. “A alta pressão superficial sobre o oeste do Texas se concentrará na Flórida no final da noite de sábado. Permanecerá essencialmente suspenso até segunda-feira de manhã.”



A rodada de ar frio tornará a manhã de domingo a mais fria, com áreas ao norte de Orlando caindo para meados a 30ºF entre céu claro a parcialmente nublado e ventos fracos. As mínimas serão próximas de 50ºF em Miami e 40ºF generalizados possíveis pela primeira vez desde janeiro.



Na segunda-feira, dia de Ano Novo, a temperatura volta a esquentar ligeiramente, com algumas áreas registrando máximas diurnas perto dos 70ºF.