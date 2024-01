Corpo de mulher desaparecida há 12 anos é encontrado na FL

Um corpo encontrado dentro de um lago perto do Walt Disney World foi identificado como o de uma mulher que desapareceu há mais de uma década em Orlando.

Os restos mortais foram identificados como Sandra Lemire, que havia desaparecido em 8 de maio de 2012, após deixar a casa da avó, onde morava, para se encontrar com um homem que conheceu através de um aplicativo de namoro.

Ela havia ligado para a avó quando chegou no local do encontro mas não informou quando voltaria para casa. A família ficou se perguntando o que aconteceu com ela desde então.

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado dentro de um veículo submerso em um lago de retenção perto do Walt Disney World Resort na manhã de domingo, 31.

Um grupo de mergulho voluntário, que ajudava a família de Lemire com as buscas desde 2022, juntamente a mergulhadores da polícia, colaboraram com o resgate do corpo.

Um total de 63 corpos de água da região foram revistados nos últimos 17 meses.

O acidente está sob investigação, enquanto um relatório preliminar afirma que o veículo saiu da estrada e se chocou com o lago, ficando completamente submerso.

Não se sabe a data e a hora exatas do acidente.

Investigadores acreditam que a mulher possa ter tido uma convulsão diabética e desmaiado antes do acidente.