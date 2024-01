"Varejão" de Pompano Beach não pagou fornecedores e está sendo processado

O popular mercado de agricultores (conhecido entre os brasileiros como Varejão de Pompano), de baixo custo, tá sendo processado por dois fornecedores que alegam que o mercado não pagou pelos produtos entregues durante o verão.

?A loja se chama Doug Specialties, mas os clientes podem reconhecê-la pela placa amarela brilhante na frente que anuncia $.99 Farmer’s Market.

?

Aberta há menos de um ano, está localizada em um parque de escritórios na 3480 NW 27th Ave., a leste do Festival Flea Market na Sample Road.

Na sexta-feira, a Alex Kontos Fruit Co., sediada no Alabama, entrou com uma reclamação no Tribunal Distrital dos EUA em Fort Lauderdale, alegando que a loja e seu CEO, Douglas J. Habe, deixaram de pagar $39.760 por dois caminhões de tomates entregues em 26 e 28 de julho.

?

A Alex Kontos Fruit Co. está disputando $53.075, que inclui juros, honorários advocatícios e custos de cobrança.

?Em 24 de outubro, um fornecedor sediado na Pensilvânia, Race-West Company Inc., entrou com uma reclamação no mesmo tribunal afirmando que Doug Specialities recebeu uma remessa por atacado de produtos em 25 de julho, e depois não pagou o custo de $26.100.

?

Em 4 de dezembro, a loja fez um pagamento parcial de $10.000, deixando $16.100 devidos, de acordo com um documento judicial de 21 de dezembro da Race-West.

O fornecedor está tentando uma sentença por inadimplência de $16.100, mais $11.693 de juros, honorários advocatícios e “outros custos”, afirma o documento.

Ambos os processos acusam Doug’s Specialties de violar uma lei federal dos anos 1930 chamada Lei de Produtos Agrícolas Perecíveis (PACA), que coloca os fornecedores de frutas e vegetais na frente da linha de credores de um revendedor.



A lei PACA funciona exigindo que os revendedores mantenham os produtos entregues e qualquer receita derivada deles em confiança até que o pagamento integral seja feito.



A falha em manter os ativos em confiança torna o administrador pessoalmente responsável pelo custo não pago, afirma o processo da Race-West.?Doug Specialties tem sido o foco de postagens entusiasmadas nas redes sociais, bem como de críticas, desde sua abertura.?Os fãs elogiaram a ampla seleção da loja, dizendo que encontraram várias frutas e vegetais frescos a preços muito mais baixos do que nos supermercados.?Os críticos mencionaram que, apesar da placa externa, vários itens à venda na loja custam mais de 99 centavos.

Brasileiros estavam comemorando a chegada deste mercado, que oferecia muitos produtos bons como caixa de morangos, dúzia de limão, pacotes de verduras, e outros alimentos por $ 0.99.

“Eu faço minhas compras semanalmente neste local, com $ 50.00 encho duas sacolas de muitas frutas, verduras e legumes, além de outros produtos italianos que eles vendem” disse Claudia Silva.



A redação do Gazeta News tentou entrar em contato com o numero de telefone que é divulgado, mas a ligação não foi concluída, sinal de desconectado.