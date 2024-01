Suprema Corte da Flórida agenda audiência em fevereiro para alteração dos direitos ao aborto

Com os apoiantes da medida quase a cumprir o requisito de assinatura de uma petição, o Supremo Tribunal da Florida disse na quarta-feira que ouvirá argumentos no dia 7 de fevereiro sobre uma proposta de alteração constitucional destinada a garantir o direito ao aborto no estado.

Os argumentos serão centrados na questão de saber se o Supremo Tribunal deve aprovar a redacção da proposta de alteração constitucional e permitir que ela vá para votação em Novembro.

O comitê político Floridians Protecting Freedom, que lançou a campanha de emendas em maio, precisa enviar 891.523 assinaturas de petições válidas antes do prazo final de 1º de fevereiro para ser elegível para votação. Na manhã de quarta-feira, o site da Divisão Eleitoral estadual mostrou que 863.876 assinaturas válidas foram contabilizadas.

Mas, além de cumprir o requisito de assinatura, o Floridans Protecting Freedom precisa da aprovação da Suprema Corte para o texto proposto na votação – e enfrenta oposição do procurador-geral Ashley Moody.

O Supremo Tribunal não deve considerar os méritos das alterações constitucionais propostas, mas pondera questões como se seriam claras para os eleitores. Os juízes analisam os títulos e resumos das cédulas, as partes das emendas propostas que os eleitores veem quando vão às urnas.

O resumo da votação da medida sobre o aborto diz, em parte: “Nenhuma lei deverá proibir, penalizar, atrasar ou restringir o aborto antes da viabilidade ou quando necessário para proteger a saúde do paciente, conforme determinado pelo prestador de cuidados de saúde do paciente”.

Moody e outros opositores levantaram uma série de objecções à redacção da proposta, incluindo a afirmação de que a palavra “viabilidade” pode ter múltiplos significados.

Num resumo de outubro, Moody descreveu a medida como um esforço para “enganar” os eleitores e disse que o resumo da votação faz parte de um “projeto geral para lançar bombas-relógio que permitirão aos proponentes do aborto argumentar mais tarde que a emenda tem um significado muito mais amplo”. do que os eleitores jamais imaginariam.”

Mas os Floridians Protecting Freedom responderam em um comunicado de novembro, dizendo que o significado da palavra “viabilidade” no contexto do aborto já é compreendido há muito tempo e que os eleitores “podem ser confiáveis para saber o que significaria viver em um mundo que limitasse a interferência do governo”. com o aborto antes da viabilidade.”

“Na falta de argumentos legais convincentes contra a adequação da emenda proposta para votação, o procurador-geral argumenta que o termo ‘viabilidade’ perdeu seu significado no contexto do aborto, apesar das inúmeras fontes que o definem consistentemente de acordo com o entendimento comum”, disse o documento.

“Nosso grupo está indo para 16 distritos para não correr nenhum risco”, disse Claire Van Susteren, voluntária do Coletivo de Liberdade Reprodutiva do Condado de Broward.

Até agora, os organizadores atingiram o limite exigido de assinaturas verificadas em 13 distritos, disse ela. Na sexta-feira, o Distrito Congressional 20 do condado de Broward (Sheila Cherfilus-McCormick), o Distrito 23 (Jared Moskowitz) e o Distrito 24 (Frederica Wilson) atingiram o limite exigido para assinaturas verificadas. O Distrito 25 (Debbie Wasserman Schultz) carece de 450 assinaturas verificadas.

“No total, coletamos 1,4 milhão de assinaturas e acreditamos que cumprimos os requisitos para obter acesso ao aborto na votação de 2024. Agora cabe aos supervisores eleitorais verificar as assinaturas”, disse Van Susteren. “Esta é uma tarefa demorada e cara, mas estamos nos sentindo muito bem com isso.”

Floridians Protecting Freedom anunciou sua iniciativa depois que o Legislativo controlado pelos republicanos e o governador Ron DeSantis aprovaram nesta primavera uma lei que poderia prevenir o aborto após seis semanas de gravidez. O limite de seis semanas depende do resultado de uma batalha legal sobre o limite de aborto de 15 semanas que DeSantis e os legisladores aprovaram em 2022. O caso de 15 semanas também está pendente na Suprema Corte da Flórida.

A proposta de emenda constitucional surgiu em meio a disputas eleitorais em outros estados, depois que a Suprema Corte dos EUA em 2022 anulou a decisão histórica Roe v. A decisão da Suprema Corte dos EUA deixou as decisões sobre o aborto para os estados.

Se a proposta da Flórida for aprovada, será necessária a aprovação de 60% dos eleitores para ser aprovada.



Fonte: Sun Sentinel.com