Imigrantes indocumentados representam uma pequena parcela da população da Flórida

Os imigrantes não documentados constituem uma pequena parcela da população da Flórida, mas isso não impediu a liderança republicana do estado de aprovar leis e gastar milhões de dólares para tornar a vida aqui menos hospitaleira para eles.

O Pew Research Center divulgou números atualizados sobre imigrantes indocumentados que vivem nos EUA no final do ano passado. Descobriu que, em 2021, eles representavam apenas 4,1% da população da Flórida.

Isso se compara a 3,6% em 2019 e 5,3% em 2005.

Em 2021 havia 10,5 milhões de imigrantes indocumentados vivendo nos EUA

A Califórnia e o Texas tinham, cada um, uma população indocumentada maior do que a Florida – tanto em números absolutos como em percentagem da sua população.

As estimativas baseiam-se em dados de censo, imigração e admissão de refugiados;

Sim, mas: as estimativas do Pew “não refletem as mudanças que ocorreram desde que as apreensões e expulsões de migrantes ao longo da fronteira entre os EUA e o México começaram a aumentar em março de 2021”, observa a organização.

Nas entrelinhas: Durante anos, a Florida viu os seus responsáveis republicanos assumirem uma posição pública dura contra os imigrantes indocumentados, enquanto a economia do estado depende e beneficia do trabalho deste mesmo grupo.



Algumas indústrias na Florida, como a construção e a agricultura, empregam uma grande percentagem de não-cidadãos. A KFF estimou que mais de um terço dos trabalhadores agrícolas do estado e quase um quarto dos trabalhadores da construção não são cidadãos dos EUA, o que inclui imigrantes legalmente presentes e indocumentados.



O Comissário da Agricultura, Wilton Simpson, um republicano, expressou preocupação com as "consequências não intencionais" que a última repressão à imigração do estado poderia ter sobre estas indústrias, observando a possibilidade de aumento da inflação.

A lei – defendida pelo governador Ron DeSantis, um candidato presidencial que defende o uso de força letal na fronteira – exige que mais empresas utilizem o sistema E-Verify para verificar a situação imigratória dos seus funcionários.

DeSantis gastou US$ 15 milhões nos primeiros seis meses de 2023 para conter a imigração ilegal. A Flórida também aprovou legislação naquele ano para fornecer um orçamento de US$ 12 milhões para a realocação de migrantes.

Isso aconteceu depois que ele atraiu a atenção nacional – e desafios legais – por transportar migrantes recém-chegados e requerentes de asilo do Texas para Martha’s Vineyard em 2022 e, posteriormente, enviar dezenas de outros para Sacramento.



O que estamos a observar: Espera-se que a imigração seja uma questão crucial nas próximas eleições presidenciais de 2024, graças, em parte, ao aumento de migrantes na fronteira sudoeste.

Isso levou a um retrocesso contra a administração Biden de ambos os lados do espectro político e alimentou uma retórica anti-imigrante cada vez mais dura.