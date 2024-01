Flórida vê picos de COVID-19 e doenças respiratórias durante o inverno

Nesta época do ano, há um aumento nacional de gripe, COVID-19 e doenças respiratórias (RSV)



- A quantidade de casos de COVID-19 na Flórida dobrou em comparação com o mês anterior, de acordo com dados recentes do Departamento de Saúde da Flórida.

Quando chegam as férias, parece que as pessoas ao nosso redor estão doentes.

“Normalmente vemos mais doenças respiratórias durante o inverno. Existem alguns elementos que contribuem para isso”, disse a Dra. Amber Stephens, médica de medicina familiar do Optum Medical Group. “Você tem o ciclo de vírus ao redor da Terra porque as coisas viajam ao redor do planeta.”

“Temos muito mais coisas acontecendo, as pessoas têm prazos de final de ano, temos feriados, as famílias estão todas juntas, temos viagens, então você cria um ambiente perfeito onde as pessoas podem compartilham e têm menos resistência a coisas que normalmente não conseguiriam", disse o Dr. Stephens.

"Estou vendo mais gripe, COVID; ainda não vi nenhum RSV este ano. Temos uma longa temporada de RSV na Flórida, então pode ir de setembro a junho, para que possamos ver isso acontecer um pouco mais tarde neste ano", disse o Dr. Stephens.

O Departamento de Saúde da Flórida também afirma que os casos de gripe estão levando milhares de moradores da Flórida ao hospital, predominantemente entre pessoas com 65 anos ou mais.

Para se manter saudável nesta época do ano, os médicos recomendam manter as vacinas em dia e lavar sempre as mãos, principalmente em viagens.